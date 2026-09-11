Le futur casque audio sans fil de Samsung se révèle, une menace pour les AirPods Max ?

Une nouvelle fuite vient confirmer que Samsung s’apprête bel et bien à lancer son propre casque audio sans fil Galaxy.

casque samsung audio
Crédit : SammyGuru

Nous vous rapportions il y a quelques semaines que Samsung allait s’inviter sur le marché des casque audio, le fabricant travaillant au développement d’un produit qui viendrait concurrencer les AirPods max d’Apple, ou les produits de Bose et Sony. Cette information se confirme à travers une nouvelle fuite, qui nous en apprend plus sur ce qu’il faut attendre de cet appareil.

En explorant le code d’un fichier APK, SammyGuru a appris que le projet est baptisé H1 en interne. Il s’agit d’un casque audio circum-aural avec un arceau et deux oreillettes de grande taille, nous indique une illustration extraite par le média. Le design exact du casque n’est par contre pas encore connu.

Après les écouteurs, bientôt un casque audio sans fil Samsung

Des commandes physiques et tactiles sont disposées sur chaque oreillette. Un bouton de réduction du bruit se trouve en bas de l’oreillette gauche. Au moins deux modes de réduction du bruit seront proposés. Un double appui sur ce bouton active le mode Son ambiant tout en baissant le volume audio, pour ne plus être coupé de son environnement sonore. Sur l’oreillette droite, on trouve des commandes tactiles pour la lecture multimédia. Un appui long permet l’ouverture d’un menu tactile, mais les actions qui peuvent lui être assignées ne sont pas précisées.

Un mode Conversation est disponible. Le système détecte lorsque l’utilisateur est en train de parler avec un interlocuteur et bascule alors automatiquement en mode Son ambiant, une fonctionnalité déjà présente sur les écouteurs sans fil Galaxy Buds 4 Pro. Une fois la discussion terminée, il est possible de couper le mode Son ambiant manuellement en appuyant sur la surface tactile de l’oreillette droite, ou bien d’attendre que le casque s’exécute de lui-même lorsqu’il a identifié que vous n’en avez plus besoin.

Une fonction de suivi des mouvements de la tête pour l’audio spatial est bien présent sont biens présents, mais a priori pas les gestes de la tête pour répondre ou rejeter les appels. On attend désormais une annonce de Samsung ou d’autres fuites pour en savoir plus.


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