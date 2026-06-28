Les Soldes d’été 2026 sont enfin là : les meilleures offres sont dans notre sélection et elles sont à saisir dès maintenant

Le top départ des Soldes est lancé et, cette année encore, les prix cassés sont au rendez-vous. Durant ce marathon de bons plans, de nombreuses marques et enseignes bradent les produits high-tech. Smartphones, tablettes, casques, écouteurs, PC portables, aspirateurs, montres connectées… Découvrez notre sélection complète des meilleures offres du moment !

Les amateurs de bons plans le savent, le marathon de promotions des Soldes d’été est un évènement incontournable pour s’équiper à petit prix. Ainsi, du 24 juin au 21 juillet 2026, vous pouvez faire le plein de bonnes affaires.

Nous avons cherché pour vous les meilleures offres du moment et avons tout regroupé dans cette sélection ultra complète. Cette année, encore, les grandes enseignes jouent le jeu. Aucune marque n’échappe aux chutes de prix.

Les soldes d'été 2026 sont sur Boulanger

Les soldes d'été 2026 sont sur Darty

Les soldes d'été 2026 sont sur Fnac.com

Les soldes d'été 2026 sont sur Cdiscount

Les soldes d'été 2026 sont sur Amazon

Les soldes d'été 2026 sont sur Rue du Commerce

Les meilleures promotions du moment

Les AirPods 4 avec et sans réduction de bruit sont à prix cassé pour les soldes

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Les célèbres écouteurs d’Apple bénéficient de belles baisses de prix chez Darty la version sans réduction de bruit active est à 109 € au lieu de 149 € et celle avec réduction de bruit active à 159 € au lieu de 199 €. Et vous pouvez rajouter à cela une carte cadeau Darty de 15 € offerte dès 150 € d’achat.

Cette quatrième génération est équipée de la puce H2 ultra-performante qui permet notamment de traiter la réduction de bruit active. Le son a aussi été amélioré pour obtenir un rendu plus riche et claire. Certifiés IP54, ce sont des écouteurs adaptés aux sportifs. Enfin, ils offrent une confortable autonomie totale de 30 heures.

L’excellent Dyson V12s Detect Slim Submarine + Station d'accueil est à prix cassé pour les soldes

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Sorti au prix de vente de 719 €, le Dyson V12s Detect Slim Submarine s’affiche sur Cdiscount pour seulement 399 € avec une station d’accueil en cadeau. Pour obtenir ce prix, n’oubliez pas de renseigner le code DYSONV12 dans votre panier.

Cet aspirateur laveur tourne avec un puissant moteur Dyson Hyperdymium de 140 W. Associé à la brosse Dyson Motorbar, vous obtenez la solution parfaite pour ne rater aucune poussière. Ce modèle dispose aussi d’une brosse lavante Dyson Submarine qui permet de laver les sols durs à l’eau propre. Avec une autonomie jusqu’à 60 minutes, vous allez laver des grandes surfaces beaucoup plus efficacement et rapidement.

Le puissant Google Pixel 10 Pro passe à mini prix durant les soldes

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Normalement en vente pour 949 €, le Google Pixel 10 Pro passe à seulement 699 € sur Amazon grâce entre autres à une offre de 150 € de remboursement.

Le Pixel 10 Pro est un modèle puissant grâce à sa puce Google Tensor G5 et ses 16 Go de RAM. L’écran Super Actua AMOLED de 6,3 pouces offre aussi un excellent rendu visuel. Pour l’autonomie, elle atteint 24 heures pour un usage « normal ». Mais c’est surtout la partie photo qui impressionne avec un grand angle 50 MP, un ultra grand angle 48 MP et un téléobjectif 48 MP x5 avec un Zoom Pro x100.

Le prix de l’enceinte Bluetooth Marshall Acton III fond pendant le soldes

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L’enceinte Marshall Acton III voit son prix diviser par deux chez Carrefour puisqu’il passe à seulement 149,99 € au lieu de 299,99 €, grâce notamment à 80 euros cagnottes sur votre compte fidélité.

Ce modèle mythique au look rétro offre un son stéréo de qualité avec ses deux tweeters et son woofer qui cumulent une puissance totale de 60 W. Les aigus sont clairs, les basses profondes et le rendu global est équilibré, même à volume élevé.

Le Tineco Floor One S7 Stretch Ultra est à son prix le plus bas pour les soldes

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Sur Amazon, vous pouvez trouver l’aspirateur laveur Tineco Floor One S7 Stretch Ultra à 279,99 € au lieu de 399,99 €.

Ce modèle a la particularité de pouvoir s'incliner jusqu'à 180° pour pouvoir passer facilement sous les meubles. Il dispose également d’un système pour démêler les cheveux ainsi qu’un nettoyage automatique de la brosse rouleau. L’autonomie n’est pas oublié avec jusqu'à 50 mn d'utilisation.

Les Samsung Galaxy Buds3 Pro deviennent plus accessibles durant les soldes

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Les écouteurs Samsung Galaxy Buds3 Pro chutent à seulement 129 € au lieu de 249,99 € sur Amazon. Qualité audio au top, réduction de bruit active ultra efficace, autonomie jusqu’à 30 heures… Les atouts des écouteurs Samsung Galaxy Buds3 Pro sont nombreux.

Belle promotion sur le pack avec le Galaxy A37 et une batterie externe pour les soldes

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Les smartphones de Samsung n'échappent pas aux chutes de prix. C'est le cas du Samsung Galaxy A37 qui est actuellement vendu dans un pack avec une batterie externe de 10 000 mAh à 379 € au lieu de 449 €. C'est une excellente offre pour ce smartphone polyvalent.

Processeur 8 cœurs Exynos 1480, 8 Go de RAM et grand écran Super AMOLED de 6,7 pouces, malgré son petit prix, le Samsung Galaxy A37 n'a rien à envie à des modèles plus chers. De plus, c'est un smartphone qui embarque les dernières innovations apportées par l’IA grâce à Gemini.

Le prix du MacBook Neo fond pendant les soldes

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Sorti ce printemps à 799 € dans sa version avec un espace de stockage de 256 Go, ce nouvel ordinateur portable ne manque pas d'atouts. Et en plus, durant les soldes vous pouvez vous l'offrir à prix cassé puisqu'il est affiché à 649 € seulement sur Cdiscount. C'est un excellent prix pour un ordinateur Apple.

Moins cher que les MacBook Air ou MacBook Pro, ce nouveau modèle garde le look haut de gamme qui a fait la renommée de la marque à la pomme. Avec sa puce A18 Pro accompagnée de 8 Go de RAM, le MacBook Neo vous offre une expérience fluide et agréable. Il dispose aussi belle dalle Liquid Retina de 13 pouces (2 408 x 1 506 pixels) et d’une excellente autonomie de 16 heures d’utilisation.