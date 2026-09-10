Apple Watch Ultra 4 : où précommander la nouvelle montre d’Apple au meilleur prix ?

L’Apple Watch Ultra 4 pousse encore plus loin l’autonomie de la montre la plus endurante d’Apple. Elle peut désormais fonctionner pendant 50 heures en utilisation normale et suivre une activité extérieure durant 45 heures. Les précommandes sont déjà ouvertes. Voici les prix et les boutiques qui permettent déjà de l’acheter.

L’Apple Watch Ultra 3 pouvait déjà tenir près de deux jours sans chargeur. Sa remplaçante franchit un nouveau cap sans devenir plus imposante. Apple conserve le boîtier en titane de 49 mm, mais revoit la batterie et plusieurs composants internes pour atteindre 50 heures d’autonomie, contre 42 heures sur la génération précédente.

Ce changement s’adresse aux sportifs qui utilisent le GPS pendant plusieurs heures. L’Apple Watch Ultra 4 peut enregistrer une course, une marche ou une randonnée pendant 45 heures, avec un relevé de la position chaque seconde. Une durée suffisante pour terminer la plupart des ultra-trails sans recharger la montre.

Quel est le prix de l’Apple Watch Ultra 4 ?

L’Apple Watch Ultra 4 est proposée à partir de 899 €. C’était déjà le prix de l’Ultra 3 lors de son lancement. Il n’existe toujours qu’une seule taille de boîtier et la connexion mobile est incluse. Vous n’avez donc pas à choisir entre une version GPS et une déclinaison GPS + Cellular comme sur l’Apple Watch Series 12.

La montre est disponible en titane naturel ou noir. Son prix dépend ensuite du bracelet sélectionné, Apple proposant principalement trois modèles adaptés à différents usages : la Boucle Trail, la Boucle Alpine et le Bracelet Océan.

Vous pouvez déjà précommander la montre sur Boulanger qui propose un bonus reprise de 100 €. En échangeant une ancienne montre, vous économisez ainsi sa valeur estimée à laquelle s’ajoute le bonus.

Précommander l’Apple Watch Ultra 4 sur Boulanger

Précommander l’Apple Watch Ultra 4 sur Fnac

La Fnac propose aussi une offre de reprise, mais sans bonus rachat. Les premières livraisons sont prévues pour le 18 septembre 2026.

L’autonomie progresse dans toutes les situations

En utilisation normale, l’Apple Watch Ultra 4 passe donc de 42 à 50 heures. Le mode économie d’énergie permet d’atteindre 84 heures, soit douze heures de plus que sur l’Ultra 3. Vous pouvez ainsi partir pendant plus de trois jours sans emporter le chargeur, à condition d’accepter une réduction de certaines mesures et de la fréquence d’actualisation.

Apple sépare désormais le suivi des activités longues en deux modes. Le premier conserve l’ensemble des relevés de fréquence cardiaque et du GPS pendant 25 heures. Cela représente une hausse de 25 % par rapport à la génération précédente.

Pour les épreuves qui dépassent une journée, le mode maximal porte l’autonomie à 45 heures. Le GPS continue de relever la position chaque seconde, mais la montre adapte le fonctionnement de ses autres capteurs afin de consommer moins d’énergie. Apple estime que cette durée permet d’enregistrer une course de 100 miles, soit environ 161 kilomètres.

La charge est également plus rapide. Un passage de 15 minutes sur le chargeur suffit pour récupérer jusqu’à 18 heures d’utilisation, contre 12 heures sur l’Ultra 3.

Des mesures cardiaques beaucoup plus régulières

La batterie n’est pas la seule nouveauté importante. L’Apple Watch Ultra 4 partage avec la Series 12 un nouveau système de suivi de la santé composé de capteurs optiques et électriques améliorés. La fréquence cardiaque est mesurée toutes les cinq secondes pendant la journée, même en dehors d’une activité sportive.

La variabilité de la fréquence cardiaque est quant à elle relevée jusqu’à 24 fois plus souvent. Cet indicateur permet notamment d’observer la manière dont le corps réagit à l’entraînement, au stress ou au manque de sommeil.

Toutes ces données sont utilisées pour calculer un nouveau score de préparation compris entre 0 et 10. La montre tient compte de vos dernières activités, de votre charge d’entraînement, de vos constantes et de votre sommeil avant de vous conseiller de récupérer, de modérer vos efforts ou de profiter de votre forme. Le score peut évoluer après une séance intensive ou lorsqu’un changement apparaît dans les mesures effectuées pendant la journée.

La puce S11 améliore aussi le calcul du nombre de pas et des distances parcourues en intérieur. Apple présente par ailleurs le GPS double fréquence de l’Ultra 4 comme le plus précis intégré à une montre de sport, selon les tests réalisés par la marque.

Le design change peu, mais les bracelets évoluent

L’Apple Watch Ultra 4 reste immédiatement reconnaissable. Son grand écran plat, la Digital Crown protégée et le bouton Action orange ne changent pas. Le boîtier en titane conserve également ses finitions naturelle et noire.

Apple renouvelle surtout les couleurs des bracelets. La Boucle Trail existe désormais en brun foncé, sable et bordeaux. La Boucle Alpine est proposée en désert, olive foncé ou bordeaux. Le Bracelet Océan utilise quant à lui un silicone translucide disponible en gris, algue et noir.

La montre conserve sa résistance à l’eau jusqu’à 100 mètres, ses fonctions de plongée et les communications par satellite introduites sur l’Ultra 3. Elle peut envoyer des messages ou contacter les secours dans une zone dépourvue de réseau mobile, sous réserve de la disponibilité du service.

Enfin, Live Rewind et Siri Recap permettront respectivement de retrouver les 15 dernières secondes d’une conversation et d’en conserver un résumé. Ces fonctions d’Audio Intelligence arriveront en bêta plus tard dans l’année. Elles seront d’abord proposées en anglais et ne fonctionneront pas initialement dans l’Union européenne.