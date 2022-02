Galaxy S22 vs Xiaomi 12 : quel est le meilleur, lequel acheter ?

Le Galaxy S22 et le Xiaomi 12 font partie des smartphones les plus attendus de ce début d'année 2022. Mais alors qu'ils semblent boxer à peu près dans la même catégorie, lequel faut-il privilégier pour un achat ? Réponse dans notre comparatif.

Samsung a officiellement dévoilé ses smartphones de la série flagship Galaxy S22. Les mobiles du constructeur sud-coréen vont entrer en concurrence directe avec ceux de la gamme principale de Xiaomi, qui ont eux aussi été récemment annoncés, les Xiaomi 12. Un duel au sommet entre le numéro 1 et le numéro 2 mondial du secteur en termes d'unités vendues. Dans ce comparatif, nous détaillons point par point les forces et faiblesses de chaque modèle pour vous aider à choisir celui qui vous convient le plus.

Galaxy S22 vs Xiaomi Mi 12 : les fiches techniques

Galaxy S22 Xiaomi 12 Ecran AMOLED 6,1"

FHD+

120 Hz

Gorilla Glass Victus+

1300 nits AMOLED 6,28"

FHD+

120 Hz

Gorilla Glass Victus

1100 nits Chipset Exynos 2200, 4 nm Snapdragon 8 Gen 1, 4nm OS One UI 4.1 + Android 12 MIUI 13 + Android 12 RAM 8 Go 8 Go Stockage 128/256 Go 128/256 Go microSD Non Non Capteur principal 50 MP grand angle f/1.8

12 MP ultra grand angle f/2.2

10 MP téléobjectif Zoom optique 3x 50 MP grand angle f/1.9

13 MP ultra grand angle f/2.4

5 MP objectif macro Capteur selfie 10 MP 32 MP Batterie 3700 mAh

Recharge filaire 25W

Sans fil 15W 4500 mAh

Recharge filaire 67W

Sans fil 50W 5G Oui Oui Biométrie Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran Scanner d’empreinte optique sous l'écran Résistance à l'eau IP68 Non

Design

Amateurs de smartphone compact et maniable, le Galaxy S22 devrait vous ravir avec ses dimensions maitrisées de 146 x 70,6 x 7,6 mm pour un poids de seulement 167 grammes. Le Xiaomi 12 reste très raisonnable mais est tout de même plus massif (152,7 x 69,9 x 8,2 mm et 179 grammes). Ce dernier présente un rapport écran-corps légèrement supérieur grâce à de très fines bordures sur les côtés.

Au dos du smartphone, les blocs photo sont disposés dans le coin supérieur gauche. Le choix esthétique de Samsung a le mérite d'être original avec un bloc collé à la tranche et qui joue sur les couleurs pour se distinguer et apporter un effet de contraste. Chez Xiaomi, c'est la taille du capteur principal qui interpelle, bien plus gros que les deux autres modules, ce qui donne aussi un certain effet esthétique.

À l'avant, les smartphones se ressemblent beaucoup plus. Les coins sont arrondis sur les deux modèles, qui optent aussi pour le poinçon central afin d'abriter la caméra frontale.

Le verre de protection du Galaxy S22 est le tout nouveau Gorilla Glass Victus+ de Corning, alors que le Xiaomi 12 est resté au Gorilla Glass Victus de première génération. Pour l'un comme pour l'autre, nous avons droit à un cadre en aluminium. Par contre, Samsung se démarque de son rival grâce à une certification IP68 d'étanchéité à l'eau, aux débris et aux poussières.

Les deux mobiles comptent sur un lecteur d'empreintes sous l'écran pour l'authentification biométrique, Samsung usant d'une technologie ultrasonique et Xiaomi d'une technologie optique pour ce faire.

Écran

Le Galaxy S22 arbore un écran de technologie Dynamic AMOLED 2X. Le Xiaomi 12 dispose d'une dalle AMOLED très similaire. Dans les deux cas, l'écran profite d'un taux de rafraîchissement variable jusqu'à 120 Hz, c'est-à-dire qu'il va s'adapter au contenu affiché à l'écran pour offrir dans chaque situation la meilleure expérience de fluidité, sans trop entamer l'autonomie de la batterie. Il est par exemple inutile de conserver 120 Hz lors du visionnage d'une vidéo Netflix, mais une telle fréquence fait par contre une bonne différence dans la navigation par exemple.

Chez Samsung comme chez Xiaomi, on compte sur une définition Full HD+ 1080p, le 1440p étant réservé aux modèles les plus haut de gamme de leur série respective. Un choix logique sur des téléphones de cette taille d'écran et dont la compacité empêche l'intégration d'une batterie à plus forte capacité. La luminosité maximale de la dalle est affichée à 1300 nits pour le Galaxy S22 et à 1100 nits sur le Xiaomi 12. Par contre, ce dernier est à la fois compatible avec les formats HDR10+ et Dolby Vision. Comme toujours sur ses produits, que ce soit smartphones, tablettes, moniteurs ou téléviseurs, Samsung boude le standard Dolby Vision pour ne proposer que le HDR10+, qu'il contribue à développer.

Performances

Nous avons à deux appareils équipés d'une puce gravée dans une finesse de 4nm dans ce comparatif : le Snadragon 8 Gen 1 de Qualcomm pour le Xiaomi 12 et l'Exynos 2200 maison du côté du Galaxy S22. En attendant de pouvoir mesurer nous-mêmes les performances des deux smartphones, nous pouvons nous livrer à une confrontation technique de ces deux SoC premium.

L'architecture de leur CPU est très proche, avec la présence de huit cœurs chacun, dont un Cortex-X2 est dédié aux processus les plus gourmands en ressources. Ce Cortex-X2 est cadencé à 2.8 GHz sur l'Exynos 2200 du S22 et à 3.0 GHz sur le Snapdragon 8 Gen 1 du Xiaomi 12. Nous avons ensuite trois Cortex-A710 cadencés à 2.50 GHz sur les deux puces, puis quatre Cortex-A510 pour les tâches d'arrière-plan et exigeant peu de puissance, à 1,7 GHz sur le Galaxy S22 et à 1,8 GHz sur le Xiaomi 12.

En ce qui concerne le GPU, on retrouve logiquement l'Adreno 730 sur la puce de Qualcomm. Samsung a quant à lui décidé d'innover avec un GPU Xclipse 920 développé en collaboration avec AMD. Basé sur la même architecture RDNA 2 que les dernières cartes graphiques AMD ou que les puces qui alimentent les PS5 et Xbox Series X, ce GPU doit rendre les smartphones de la série Galaxy S22 compatibles avec le le ray-tracing et l'ombrage à taux variable (VRS).

Galaxy S22 et Xiaomi 12 sont bien entendu tous les deux compatibles 5G.

Mémoire

Les deux fabricants se quittent sur un match nul en ce qui concerne la quantité de mémoire proposée. Chez Samsung comme chez Xiaomi, deux configurations sont possibles : 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne ou 8 Go de mémoire vive et 256 Go d'espace de stockage.

Autonomie et recharge

Comme bien souvent, Samsung se montre à la traîne sur cette question par rapport à ses concurrents Android. Le Galaxy S22 se contente d'un accumulateur de 3700 mAh, là où le Xiaomi 12 bénéficie d'une capacité de batterie de 4500 mAh. Nous attendons les tests d'autonomie, mais cette différence devrait avoir des conséquences sur l'autonomie des deux smartphones, même si d'autres paramètres entrent en compte.

Pour la recharge aussi Xiaomi voit grand avec une puissance de 67W en filaire, ce qui permet de recharger le Xiaomi 12 de 0 à 100% en moins de 40 minutes, un très bon temps au vu de la taille de la batterie. Et il faut d'une heure au smartphone pour se recharger complètement sans fil grâce au support d'une puissance de 50W. C'est là encore très impressionnant, mais il faut une station de charge adaptée pour en profiter.

Le Galaxy S22 se montre bien plus timide avec une recharge filaire de 25W et une recharge par induction de 15W. Le recharge sans fil inversée qui permet de recharger des accessoires avec la batterie du mobile atteint 4,5W. Le Xiaomi 12 présente aussi cette fonctionnalité, mais à 10W.

Appareil photo

Nous nous attelons ici à une comparaison des spécifications techniques des différents dispositifs photo, en attendant de pouvoir effectuer des tests photo dignes de ce nom. La composante matérielle est importante en photographie sur mobile, mais gardez en tête que le traitement logiciel l'est tout autant.

Sur le papier, le module principal des deux appareils est assez semblable : 50 MP, ouverture f/1.8, 24mm, 1/1.56″, 1.0µm, autofocus à détection de phase Dual Pixel et stabilisation optique de l'image sur le Galaxy S22, et 50 MP, f/1.9, 26mm, 1/1.56″, 1.0µm, autofocus à détection de phase et stabilisation optique de l'image sur le Xiaomi Mi 12.

Pour l'ultra grand-angle, Samsung propose un capteur 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55″, 1.4µm, alors que Xiaomi mise sur une optique 13 MP, f/2.4, 12mm, 123˚, 1/3.06″, 1.12µm.

Le dernier capteur est un téléobjectif capable d'un zoom optique jusqu'à 3x et d'un Space Zoom (numérique) jusqu'à 30x dans le cas du Galaxy S22 (10 MP, f/2.4, 70mm, 1/3.94″, 1.0µm) et un objectif macro pour le Xiaomi 12 (5 MP, 50mm). Le téléobjectif est une fonction plus demandée que l'on trouve sur des smartphones haut de gamme, alors que le macro fait plus dispositif gadget de milieu de gamme, donnant un clair avantage à Samsung sur cet aspect.

En vidéo, les deux mobiles peuvent capturer des images en 8K à 24 images par seconde. En 4K, le Galaxy S22 peut filmer en 30 ou 60 images par seconde, le Xiaomi 12 seulement en 30 images par seconde. Par contre, le Xiaomi 12 est meilleur en slow motion avec du 1080p jusqu'à 960 images par seconde et du 720p jusqu'à 1920 images par seconde. Le Galaxy S22 peut aller jusqu'à 240 images par seconde en 1080p et jusqu'à 960 images par seconde en 720p.

La caméra frontale pour les selfies et les appels vidéo est de 10 MP sur le Galaxy S22, avec support de la 4K. Le Xiaomi 12 mise sur un capteur de 32 MP limité au 1080p.

Interface

La préférence à telle ou telle surcouche est très personnelle, mais nous tenons à en dire deux mots pour ceux qui ne connaitraient ni l'interface de Samsung ni celle de Xiaomi. Les deux sont fluides et la logique de navigation, bien que différente, est efficace chez le One UI de Samsung comme sur le MIUI de Xiaomi. Mais MIUI exagère parfois sur les bloatwares et les services et applications qui ne peuvent pas être désinstallés.

De plus, One UI dispose de fonctionnalités premium comme le mode DeX, qui permet d'utiliser son Galaxy S22 comme une unité centrale d'ordinateur une fois qu'il est connecté avec ou sans fil à un écran externe. Une interface de bureau spécialement conçue pour cet usage s'affiche alors sur le moniteur ou le téléviseur.

Samsung a aussi déclaré que le Galaxy S22 aura droit à quatre ans de mises à jour Android et à cinq ans de correctifs de sécurité. Un suivi logiciel que l'on ne voit quasiment pas dans l'écosystème Android. Xiaomi est plutôt bon dans le support de ses appareils, mais il est peu probable que le Xiaomi 12 soit aussi bien suivi que le Galaxy S22. À moins d'être un inconditionnel de MIUI, One UI prend l'avantage.

Prix

Si Xiaomi avait bien souvent l'avantage du prix lorsque l'on comparait ses smartphones à ceux de Samsung, la donne a changé avec une politique tarifaire tirant toujours un peu plus vers le premium chaque année. Mais le constructeur chinois devrait tout même rester moins cher sur cette génération.

Le Galaxy S22 8/128 Go est affiché à 859 euros en France, la version avec 256 Go d'espace de stockage à 909 euros, des tarifs identiques à ceux pratiqués par le Galaxy S21.

Le Xiaomi 12 n'a pas encore de prix officiel en France, où l'annonce d'une commercialisation est attendue dans les semaines qui viennent. Mais en se basant sur les tarifs prononcés en Chine et sur le prix du Xiaomi Mi 11, on peut pronostiquer un Xiaomi 12 à 699 euros pour la variante 8/128 Go et à 749 euros pour le double de mémoire interne.

Galaxy S22 vs Xiaomi 12 : lequel est le meilleur ?

Le meilleur smartphone est toujours celui qui répond le mieux à votre utilisation du quotidien. Si les smartphones de Samsung et Xiaomi sont très proches l'un de l'autre sur certains aspects, les amateurs de photo préfèreront le Galaxy S22, qui sort du lot avec son téléobjectif à zoom optique 3x, là où le Xiaomi 12 propose un capteur macro loin d'être indispensable. Par contre, les utilisateurs qui privilégient l'autonomie avant tout feraient bien de s'intéresser au Xiaomi 12, qui est équipé d'une grosse batterie et dont la recharge est ultra rapide avec ou sans fil. Pour le reste, les deux mobiles excellent en performances et au niveau de l'écran. L'interface peut être un élément de départage important, One UI nous semblant encore aujourd'hui plus efficace que MIUI. Enfin, le prix inférieur du Xiaomi 12 pourrait convaincre les consommateurs avec un budget restreint.