iPhone 15 : l’USB-C remplace le port Lightning, quelles conséquences pour les utilisateurs ?

Comme prévu, Apple a présenté ses quatre nouveaux smartphones : les iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max. Parmi les changements apportés, Apple a intégré un port USB-C pour se conformer à la réglementation européenne. Mais Apple ne s’est pas contenté d’un simple port USB. Quelles sont les vraies capacités du port ? Quelles sont ses limitations ? Quelles sont les différences entre le port des iPhone 15 Pro et non-Pro ? Faisons le point.

Ça y est : après des mois d’attente, les iPhone 15 sont enfin officiels. Ils ont été annoncés par Apple lors de la keynote qui a été diffusée en direct ce mardi 12 septembre en début de soirée. La gamme se compose, comme en 2022, de quatre modèles : un classique, un Plus, un Pro et un Pro Max. Vous pouvez retrouver dans nos colonnes un dossier complet sur les iPhone, un article qui présente les principales nouveautés des smartphones, sans oublier des présentations sur les Apple Watch Séries 9 et Apple Watch Ultra 2.

Si les iPhone non-Pro profitent de quelques changements ergonomiques, notamment l’adoption de la pilule des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, tous les modèles subissent un changement considérable : le port Lightning est remplacé par un port USB-C. Ce changement est une conséquence de la réglementation européenne qui vise à uniformiser les connecteurs des appareils électroniques. Le but : que vous n’ayez pas besoin d’acheter un chargeur avec tous vos appareils.

Le port USB-C de l'iPhone 15 n'est pas un port USB comme les autres

Mais c’était sans compter sur Apple. La firme de Cupertino ne fait jamais les choses comme les autres. Résultat : l’USB-C utilisé dans les iPhone est certes physiquement identique à celui d’un smartphone Android, mais il n’offre pas les mêmes atouts. En effet, le port a été « customisé » par Apple. Ce qui veut dire qu’il profite certes d’une compatibilité avec la norme que vous utilisez certainement déjà tous les jours. Mais il y a un hic.

En effet, certains accessoires ne fonctionnent pas entièrement avec ces nouveaux iPhone. Pour une question de sécurité et/ou une question de financière. Et ceux qui sont compatibles ne le sont pas forcément entièrement. Comprenez, par exemple, que n’importe quel câble peut être branché à un iPhone, mais ce câble n’offrira pas la même expérience, notamment en termes de transfert des données. Cela va considérablement complexifier la prise de décision des consommateurs qui vont vouloir s’équiper.

En outre, le port USB-C des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max n’est pas identique à celui des deux autres modèles. Le port des modèles « Pro » est compatible USB 3.1 et le port des modèles non-Pro est resté compatible USB 2.0. La vitesse de transmission des données est donc moindre entre un iPhone 15 et un MacBook, par exemple, qu’entre un iPhone 15 Pro Max et le même MacBook. Apple annonce que l'iPhone 15 Pro est capable de transférer jusqu'à 10 Gb/s. Soit 20 fois la vitesse de l'USB 2.0 de l'iPhone 15.

USB-C dans l'iPhone 15 : quelles sont les conséquences ?

Cette stratégie, qui s’apparente à celle du Thunderbolt, est logique pour Apple. D’une part Apple peut se targuer de garantir une « expérience premium » aux utilisateurs en certifiant les accessoires les plus compatibles avec ses smartphones. Et d’autre part Apple continue de vendre des licences « Made For iPhone » aux accessoiristes qui souhaitent profiter de toutes les caractéristiques offertes par les smartphones.

La conséquence pour le consommateur est double. D’un côté, en achetant un iPhone 15, vous allez pouvoir bénéficier, dans une certaine mesure, de tout l’écosystème USB-C existant, notamment les câbles pour recharger le téléphone et transférer des données. Donc vous n'aurez aucun cout supplémentaire. De l’autre côté, l’expérience offerte par les accessoires génériques ne sera pas optimale. Elle pourrait même être, selon les cas, dégradée. Ce sera notamment le cas de l'iPhone 15 Pro Max qui sera capable de transférer à 10 Gb/s seulement avec le câble Apple optionnel. Un câble qui aura un coût évidemment. Ce sera alors à vous de voir, comme avec les iPhone précédents, si cette expérience est suffisante au quotidien ou si elle est trop frustrante.