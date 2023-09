Apple dévoile ses iPhone 15 Pro et 15 Pro Max et cette année, on est enfin gâté

Et voilà probablement ceux que nous attendions le plus durant la keynote 2023 d'Apple : les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Les deux nouveaux smartphones font bien évidemment la part belle aux performances, mais voit également l'apparition d'un nouveau bouton, qui permet d'accéder en une pression aux diverses fonctionnalités de l'appareil, ou aux applications installées.

Les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max sont de sortie. Les deux smartphones d'Apple viennent tout juste d'être dévoilés et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Apple n'a pas lésiné sur les nouveautés. Les appareils les plus onéreux d'Apple sont dotés de nouveaux composants, au nombre desquels on notera tout particulièrement un zoom optique 5x, mais aussi un bouton d'action multi-usage à retour haptique placé sur la tranche de l'appareil, en lieu et place du commutateur d'activation silence/sonnerie.

Petite révolution qui touche tous les appareils de la série : la prise Lightning est remplacée par un port USB-C. Au titre des changements plus subtiles, on notera des bordures arrondies et moins tranchantes à l'arrière de tous les iPhone 15. Mais également une édition Titanium, qui devrait conquérir le coeur de celles et ceux qui ont fini par se lasser par les coloris “classiques” des iPhone.

Les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max se refont une beauté en titane

Le châssis des iPhone 15 et 15 Plus est composé d'aluminium, tandis que les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max sont constitués de titane. L'utilisation de ce matériau les rend plus légers, avec des poids de 191 g et 221 g, respectivement. Une cure qui les fait donc fondre de 7 à 8 %.

Côté taille d'écran, l'iPhone 15 Pro fait 6,1″, tandis que l'iPhone 15 Pro Max mesure 6,7″. Des tailles identiques à celles que l'on peut trouver sur les iPhone 15 et 15 Plus.

Avec ses nouveaux iPhone, Apple flirte avec les hardcore gamers

Avec son nouveau SoC A17 Pro, Apple joue à fond la carte du gaming. Selon le géant de Cupertino, ce type de processeur pourrait rivaliser avec les PC premium. La marque à la pomme vient ainsi flirter du côté des hardcore gamers, un terrain qui était jusqu'à présent réservé aux smartphones d'Android (des marques comme Black Shark ou Asus s'en sont fait une spécialité). Apple annonce d'ailleurs que des titres comme Assassin's Creed Mirage, Resident Evil Village et Resident Evil 4 seront jouables nativement sur les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max.

En termes de connectique, les deux appareils profitent désormais d'un port USB-C (adieu le Lightning !), tout comme les iPhone 15 et 15 Plus. Mais contrairement à ces derniers, Apple annonce aussi que les 15 Pro et 15 Pro Max profiteront d'une vitesse de transfert de 10 Gb/s.

Comme prévu, la photo n'est pas en reste

Les deux modèles bénéficient d'un nouveau capteur photo de 48 Mpx qui, selon Apple, il permet de prendre de meilleurs clichés en faible luminosité. Autre nouveauté : il est désormais possible de sélectionner l'objectif par défaut. Vous avez le moyen d'opter pour une distance focale de 24, de 28 ou de 35 mm, tandis que le zoom optique peut monter à 5x. De quoi redistribuer les cartes et permettre à Apple de revenir sur le podium des photophones ? Pour mémoire, c'est Huawei qui détient toujours la palme, d'une courte tête face à Honor et Xiaomi (source : DXOMark).

Apple a également travaillé le rendu de la couleur de peau via un nouveau mode Smart HDR. Bonne nouvelle : cette fonctionnalité n'est pas réservée à l'application Photo d'Apple, mais est également accessible via les applications tierces.

Et maintenant… Les prix des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max

Ce n’est plus une surprise, les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max coutent plus cher que leurs prédécesseurs. Voici une revue des tarifs annoncés :

iPhone 15 Pro : à partir de 1229 euros avec 128 Go de stockage (l'appareil existe aussi en 256 Go, 512 Go et 1 To)

iPhone 15 Pro Max : à partir de 1479 euros avec 256 Go de stockage (existe en versions 512 Go et 1 To)

Tous ces appareils seront disponibles en ligne et en boutique dès le vendredi 22 septembre en France, et les précommandes commenceront le 15 septembre.