iPhone 15 : qu’est-ce que la Dynamic Island, dont profitent tous les modèles cette année ?

Une des grandes nouveautés des iPhone 15 est l’intégration de la Dynamic Island sur tous les modèles. Arrivée l’année dernière sur les iPhone 14 Pro, cette petite barre centrale est emplie de petites fonctionnalités très pratiques, dont tous les utilisateurs peuvent aujourd’hui profiter. Retour sur cette petite révolution.

La grande cérémonie annuelle de présentation des iPhone a finalement eu lieu ce mardi 12 septembre. Si les iPhone 15 n’ont pas été les seules stars de la soirée — on y a notamment croisé l’Apple Watch Series 9 et découvert les nouvelles fonctionnalités d’iOS 17 — ce sont encore et toujours les smartphones qui ont occupé le devant de la scène.

Si l’on peut être déçu de l’absence de certaines fonctionnalités et détails techniques, il y a, en revanche, une nouveauté qui risque d’être accueillie chaleureusement par la majorité : l’arrivée de la Dynamic Island sur tous les modèles d’iPhone 15. Autrefois réservée aux iPhone 14 Pro et Pro Max, Apple confirme cette année l’essai en la déployant sur toute sa gamme.

La Dynamic Island, c’est quoi ?

Voilà donc une occasion rêvée de revenir sur le parcours de cette petite technologie apparue l’année dernière. Comme dit précédemment, c’est donc sur les modèles Pro de l’iPhone 14 que la Dynamic Island fait son apparition. Rapidement imité chez quelques concurrents du côté Android, cet « îlot dynamique » séduit l’ensemble des utilisateurs qui ont pu le tester de leurs mains.

Soit, mais à quoi sert-elle concrètement ? Comme son nom l’indique, la Dynamic Island est en réalité une encoche se trouvant au centre de l’écran, réservée à l’affichage de notifications en tout genre. À la manière d’un écran secondaire pour les smartphones pliables, elle est interactive et permet donc de visionner du contenu différent que celui affiché sur l’écran principal. Ainsi, en restant appuyée dessus, la zone s’agrandit et permet d’accéder à d’autres informations.

La Dynamic Island, ça affiche quoi ?

Comme expliqué plus haut, la Dynamic Island sert donc avant tout à suivre des événements en temps réel, en ne ratant aucune nouvelle information ou notification importante. L’idée est donc avant tout de garder un œil en permanence sur ce qui vous intéresse. Voici quelques exemples d’informations qui peuvent s’afficher sur la Dynamic Island :

Les notifications de matchs sportifs

Le suivi de vos livraisons ou de votre commande de VTC

Les chansons jouées avec Apple Music

Les directions GPS avec Apple Plans

L’état de la batterie durant la recharge

Les appels en cours

Comme vous pouvez le remarquer, ce sont surtout les applications natives d’Apple qui sont mises en avant sur le petit îlot — ce qui, vous en conviendrez, n’est pas une grande surprise. En effet, les exemples cités ne sont pas les seuls, puisque l’on retrouve également les analyses de Face ID, l’envoi de fichiers par Airdrop, la connexion à l’Apple Watch, les paiements par Apple Pay, etc. Mais cela ne veut pas dire qu’il est impossible de tirer partir de la Dynamic sur d’autres applications.

Voici quelques exemples d’applications tierces qui sont compatibles avec l’îlot :

Spotify

YouTube Music

WhatsApp

Instagram

Google Maps

Skype

Audible

SoundCloud

Flitghly

SmartGym

Enfin, notez que la Dynamic Island peut également servir de support de jeu, comme avec Hit the Island, sorte de Pong où l’adversaire n’est autre… que la Dynamic Island.