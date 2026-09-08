GTA 6 : voici l’heure exacte de sortie du jeu et comment y jouer avant tout le monde

On connaît désormais le planning de sortie de GTA 6 dans le monde entier, ce qui ouvre une petite brèche à certains joueurs pour y jouer en avance. En effet, Rockstar a opté pour une sortie en décalé en fonction du fuseau horaire de chacun, ce qui joue en la faveur des joueurs Xbox.

Plus que quelques (longues) semaines avant de pouvoir enfin mettre la main sur GTA 6. Après la présentation du gameplay par Rockstar, nombre de questions des joueurs ont été répondues. Et elles étaient légion : durée de vie du jeu, performances selon les consoles, présence ou non de microtransactions… GTA 6 concentre à lui seul toutes les craintes actuelles de l’industrie du jeu vidéo. Reste donc la question la plus importante : quand pourra-t-on y jouer ?

En effet, tous les éditeurs n’optent pas pour la même stratégie en la matière. On pourrait s’attendre à ce qu’une sortie de l’ampleur de GTA 6 pousse Rockstar et Take-Two à ouvrir les vannes en même temps pour le monde entier, quitte à le faire au milieu de la nuit pour certains. Mais c’est précisément l’inverse qui va se produire. GTA 6 sortira à la même heure pour tout le monde (enfin presque) : le 19 novembre à minuit.

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Quand pourrez-vous jouer à GTA 6 ?

Si vous habitez en Nouvelle-Zélande, félicitations : vous ferez partie des premiers joueurs au monde à pouvoir officiellement à GTA 6. Cela signifie qu’il faudra attendre 12 heures supplémentaires en France pour pouvoir enfin lancer le jeu. Autant de temps à éviter les réseaux sociaux si vous souhaitez vous préserver des spoilers. Autrement dit une éternité, qui va en pousser beaucoup à chercher une alternative.

Malheureusement, vous ne pourrez pas vous rendre à la place de la République à Paris ou à tout autre repère de la sorte à la recherche d’un magasin qui vendrait une jaquette avant l’heure officielle. Pour rappel, GTA 6 ne sera disponible qu’en version dématérialisée à sa sortie, et il n’est pas encore très clair si Rockstar prévoit ou non d’ajouter un jour un CD dans la boîte de son jeu. Il va donc falloir chercher une autre solution.

Si vous êtes sur Xbox, vous la connaissez peut-être déjà. En effet, la console de Microsoft permet de modifier son fuseau horaire sans trop de contrainte. À partir de là, le raisonnement est limpide : il vous suffit théoriquement de placer votre Xbox Series sous le fuseau horaire de la Nouvelle-Zélande pour pouvoir lancer GTA 6 12 heures avant les joueurs se trouvant dans l’Hexagone. Voici comment vous y prendre :

Allumez votre Xbox Series S ou X Ouvrez les Paramètres Rendez-vous dans la section Système Cherchez l’onglet Langue et région Faites défiler le menu déroulant et sélectionnez Nouvelle-Zélande Redémarrez votre console

A priori, votre console se croira désormais à l’autre bout de la Terre et vous ouvrira donc les portes de GTA 6 en même temps que les Néo-Zélandais. Malheureusement, il ne vous sera pas possible d’en faire de même si vous vous trouvez sur PS5. L’opération y est beaucoup plus difficile, puisqu’elle nécessite de se créer un compte depuis la Nouvelle Zélande, ou du moins, y associer un moyen de paiement localisé dans le pays. On suppose que cela ne concerne pas grand-monde.