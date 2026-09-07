GTA 6 : le jeu n’est même pas encore sorti qu’une carte complète et interactive est disponible

Depuis plusieurs mois, des fans de GTA 6 comblent l’attente en tentant de deviner à quoi la carte va ressembler. Mais pas de n’importe quelle manière : en s’aidant des différents trailers et fuites, ceux-ci sont parvenus à mettre au point une carte entièrement interactive.

On n’a jamais été aussi proche de la sortie de GTA 6 — et d’une certaine manière, jamais aussi loin. Le dernier trailer de gameplay diffusé par Rockstar a littéralement mis le feu aux poudres : désormais, même ceux qui ne s’intéressaient que de loin à l’événement culturel du siècle commencent à envisager de l’acheter. Etr pour les fans de la première, l’attente est tout bonnement insoutenable. Si bien que certains passent le temps comme ils peuvent.

Vous avez peut-être déjà entendu parler de State of Leonida, le projet ayant été lancé il y a un petit moment maintenant. Il s’agit d’une carte interactive de GTA 6, qui affiche l’apparence globale de l’île sur laquelle se déroule le jeu ainsi que les différents points d’intérêt. Il est possible de cliquer sur ces derniers pour obtenir un aperçu de la zone ainsi que son adresse précise. Et tout cela, avant même que GTA 6 ne soit sorti.

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Cette carte de GTA 6 vous permet de vous balader dans le jeu avant l’heure

Comment ? En se basant sur les fuites bien sûr, mais pas que. Vous n’êtes sûrement pas sans savoir que GTA 6 est sans doute le jeu le plus fuité de tous les temps, notamment après le gigantesque leak subi par Rockstar juste avant la présentation du gameplay, par un pirate ayant réussi à obtenir une copie du jeu. À cela s’ajoute donc le fameux trailer, qui a été une véritable mine d’or pour les développeurs du jeu.

Grâce à tous ces rebondissements, ces derniers ont pu modifier le relief de côtes, mais aussi ajouter énormément de points d’intérêt avec leurs captures d’écran. Autant dire qu’il s’agit d’un travail titanesque, notamment de regroupement et de recoupage d’informations, car pour rappel, la carte de GTA 6 devrait être au moins deux fois plus grande que celle de GTA 5.