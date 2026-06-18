GTA 6 : on connaît enfin la date des précommandes et elle est imminente !

Treize ans : c’est le nombre d’années qu’il aura fallu pour que GTA 6 sorte enfin. Ce jeu est déjà, avant même sa sortie, un véritable phénomène mondial, au point qu’on ne risque pas de se tromper en disant qu’il s’agit du titre le plus attendu de l’année. Et bonne nouvelle s’il en est : Rockstar vient enfin d’officialiser sa date de précommande.

GTA 6 précommandes date PS5 XBOX Series

Eh bien, elle en aura connu des rebondissements, cette saga ! Mais elle touche bientôt à sa fin. La sortie de GTA 6 est devenue un feuilleton à elle seule et son attente interminable – insupportable vous diront certains – n’est sans doute pas étrangère à cela. Alors que nous aurions déjà dû pouvoir arpenter les rues de Vice City, le titre de Rockstar n’est finalement prévu que pour novembre prochain.

Alors certes, le studio a tenté de nous faire patienter en lâchant une bande-annonce, puis une seconde. Mais cela n’a fait que renforcer l’enthousiasme – et l’impatience – des fans qui attendent déjà depuis treize ans que cette suite de la saga phénomène sorte enfin. Toutefois, Rockstar vient de révéler un bon indice quant au fait que l’attente touche vraiment à sa fin : le studio a officialisé la date d'ouverture des précommande de GTA 6 sur PS5 et XBOX Series X/S.

Lire aussi – Fable : face à GTA 6, Xbox capitule et repousse son RPG culte

On connaît enfin la date de précommande de GTA 6

Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps : les précommandes pour le jeu le plus attendu de 2026 ouvriront le 25 juin prochain ! De quoi avoir enfin le fin mot sur le prix officiel de GTA 6. Qu’il y ait (enfin) une date de précommande est plutôt rassurant sur l’état d’avancement du développement du titre. Après plusieurs reports, une explosion en janvier et une demande de rançon en avril derniers, on aurait pu craindre le pire.

S’il y a un point positif – puisqu’il vaut mieux voir le verre à moitié plein –, c’est que cette attente permet aux fans de la saga de transformer leur curiosité en une jolie qualité. L’un d’eux, pour faire passer le temps, a en effet achevé un travail d’enquête colossal en compilant toutes les fuites à propos du futur jeu de Rockstar dans une liste titanesque.

En attendant le 26 novembre prochain, date à laquelle vous devriez enfin pouvoir rencontrer Lucia et Jason, Rockstar a fait un très beau cadeau aux joueurs du dernier opus sorti : le studio rend disponibles gratuitement les meilleures versions de GTA 5.


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