iOS 27 : cette fonction inédite vous explique enfin pourquoi votre appel a coupé et comment y remédier

La conférence de présentation des nouveaux iPhone étant imminente, le lancement d’iOS 27 devrait suivre peu après. Et si Apple a déjà présenté sa prochaine mise à jour majeure, la marque à la pomme garderait encore quelques fonctionnalités secrètes, comme la détection des pannes de réseau cellulaire qui s’accompagnerait d’une solution au problème.

L'iPhone 18 Pro tel que présenté sur le site de Caviar
L’iPhone 18 Pro tel que présenté sur le site de Caviar

La keynote de lancement des prochains iPhone aura lieu le 9 septembre – soit demain à l’heure à laquelle nous rédigeons ces lignes. On s’attend à ce que soient notamment présentés l’iPhone 18 Pro, l’iPhone 18 Pro Max et le tout premier smartphone pliant de la firme de Cupertino : l’iPhone Ultra.

Et cela signifie que la sortie d’iOS 27 devrait avoir lieu le 14 septembre. La prochaine mise à jour d’Apple a été présentée en juin dernier lors de la Worldwide Developers Conference. Mais il se pourrait que la marque à la pomme nous réserve encore quelques surprises à son sujet et notamment une fonction bien pratique en cas de coupure d’appel.

Lire aussi – Apple n’en a pas fini avec le RCS : iOS 27 ajoutera 2 fonctions clés aux messages entre iPhone et Android

iOS 27 va pouvoir détecter les pannes de réseau et vous proposer une solution

Avant l’été, Apple a présenté iOS 27 et ses principales nouveautés. Mais le géant de Cupertino pourrait ne pas avoir abattu toutes ses cartes lors de la WWDC. Plusieurs fonctions auraient été gardées secrètes, et notamment la détection des pannes de réseau cellulaire engendrant des coupures d’appel.

Quelque part, le principe de cette fonction est le même que celui des AirTags puisqu’elle repose sur un signal collectif : c’est la proximité des appareils Apple captant le signal Bluetooth émis par le AirTag qui permet sa localisation.

Ici, c’est grâce aux signalements d’une panne de réseau cellulaire par d’autres iPhone de la région qu’iOS 27 sera capable de vous alerter de la situation par le biais d’une notification. Et d’après @itspdfu qui a repéré cette fonction dans le code d’iOS 27, vous recevrez une nouvelle notification lorsque la panne aura été confirmée par l’opérateur.

iOS 27 coupure d'appel alerte panne réseau cellulaire
Crédits : @itspdfu via X / Montage : Phonandroid

D’après les captures d’écran partagées sur X (ex-Twitter), iOS 27 ne se contenterait pas de vous prévenir de ces pannes de réseau cellulaire : une notification vous proposerait également d’activer et de basculer sur les appels Wi-Fi grâce à un bouton dédié.

Pour le moment, des zones d’ombre subsistent : on ignore encore si cette fonction de détection des pannes de réseau sera lancée en même temps qu’iOS 27 ou si elle sera introduite lors d’une prochaine mise à jour ; on ne sait pas non plus si elle sera disponible en Europe. Mais la sortie d’iOS 27 étant prochaine, nous devrions bientôt avoir des réponses à nos interrogations.


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