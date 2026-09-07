French Days Dyson V12 Origin : avec cette nouvelle chute de prix, le puissant aspirateur devient enfin accessible

Le top départ des French Days est lancé. Si vous cherchez un aspirateur puissant avec une excellente autonomie, ce bon plan est fait pour vous ! Normalement en vente à 499 €, le Dyson V12 Origin passe à seulement 334 € grâce au code COCORICO15 !

Dyson V12 Origin

Les French Days démarrent sur les chapeaux de roues. De nombreux sites de e-commerce en profitent pour brader des produits qui sont habituellement hors de prix. C’est le cas du Dyson V12 Origin.

Normalement en vente à 499 €, l’aspirateur haut de gamme est affiché en promotion à seulement 349 € sur Cdiscount. Mais ça n’est pas tout ! Avec le code COCORICO15 qui vous donne 15 € de réduction supplémentaire dès 129 € d’achat, son prix chute à 334 € ! En plus, l’aspirateur est vendu par Darty et la livraison est gratuite !

Dyson V12 Origin : l’aspirateur balai sans fil est à prix cassé pour les French Days !

Dyson a réussi à devenir une marque incontournable dans le secteur très concurrentiel des aspirateurs grâce à ses modèles aux caractéristiques avancées. Mais le condensé de technologies a un prix qui n’est malheureusement pas accessible à toutes les bourses. Heureusement, durant les French Days, vous pouvez vous équiper à prix cassé. En ce moment, vous pouvez vous offrir le Dyson V12 Origin à 334 € au lieu de 499 € grâce au code COCORICO15 sur Cdiscount.

Cet aspirateur balai a été conçu pour vous offrir un nettoyage impeccable tout en vous offrant un confort d’utilisation optimal. Il ne pèse que 2,1 kg, ce qui le rend très maniable. Il est par ailleurs adapté pour tous types de sols. Vous pouvez aspirer les saletés sur les parquets, carrelages, moquettes et même les tapis.

Le Dyson V12 Origin dispose par ailleurs d’un moteur numérique Dyson Hyperdymium™ capable d’effectuer jusqu’à 125 000 tr/min. Il offre une puissance d’aspiration de 120 AW sans perte de puissance.

De plus, il est équipé d’une brosse Fluffy spécialement pensée pour les sols durs. Avec ses poils en nylon doux et en fibre de carbone antistatique, il désincruste les saletés et peut capturer les plus gros débris sans abimer vos sols. Avec cet aspirateur, vous disposez aussi d’une mini brosse motorisée idéale pour aspirer les poils d’animaux et les cheveux tout en évitant qu’ils ne s’emmêlent.

Enfin, le Dyson V12 Origin profite d’une belle autonomie de 60 minutes. Son collecteur de poussière d’une capacité de 0,35 L vous donne la possibilité de stocker de nombreuses saletés sans avoir à vider constamment l’aspirateur.


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