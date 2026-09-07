L’iPhone 18 Pro se dévoile en vidéo dans ses nouveaux coloris

A quelques heures de leur annonce, un iPhone 18 Pro Max en coloris rouge cerise et un iPhone 18 Pro bleu ciel ont été exhibés en Russie.

Apple va présenter ses iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max ce 9 septembre 2026. Mais certaines unités se retrouvent déjà dans la nature, nous permettant d’avoir un aperçu anticipé de ces nouveaux modèles. On peut notamment observer l’iPhone 18 Pro Max dans le coloris rouge cerise dont on parle tant depuis des mois, ainsi que l’iPhone 18 Pro en bleu ciel, bien plus clair que le bleu foncé auquel on avait eu droit l’année dernière avec les iPhone 17 Pro.

Le rouge cerise devrait constituer une option très populaire, au même titre que l’orange flashy de la génération précédente. Apple a compris que ses clients veulent un facteur esthétique différenciant, qui permet d’identifier de loin qu’ils sont en possession du dernier iPhone disponible. Les autres marques de smartphones ont d’ailleurs déjà anticipé le succès de ce coloris, puisqu’il a commencé à être copié avant même la sortie des iPhone 18.

iPhone 18 Pro : Apple veut réitérer le triomphe de l’iPhone 17 orange

Cette fuite partagée par le leaker yeux1122 nous vient de Russie. Comme toutes les entreprises états-uniennes importantes, Apple s’est officiellement retiré de ce pays depuis l’invasion de l’Ukraine. Mais des commerçants russes parviennent toutefois à se procurer et à vendre des iPhone, en se fournissant en Turquie, aux Émirats arabes unis ou en Chine. Ces revendeurs ne sont pas soumis aux mêmes règles puisqu’ils ont obtenu leurs iPhone par des canaux détournés, et n’ont aucun compte à rendre à Apple. Ils ne se gênent donc pas pour les exhiber en vitrine avant leur annonce.

Les images confirment que les iPhone 18 Pro reprennent le design des iPhone 17 Pro. Le plateau dans la partie supérieure du panneau arrière occupe toute la largeur et intègre les différents composants pour la capture photo et vidéo. Il paraît toujours aussi saillant. La partie inférieure du dos adopte un ton différent pour se démarquer de la couleur du cadre et de l’îlot photo. Comme d’habitude, l’aimant pour la recharge agnétique MagSafe se trouve au niveau du logo Apple.