Google reconnaît le bug qui envoie vos vieux textos aux mauvaises personnes et annonce un correctif

Google Messages peut expédier spontanément des textos datant de plusieurs mois alors que l’expéditeur ne fait rien. Ils peuvent être transmis à un contact auquel ils n’étaient pas destinés. Google a lancé un correctif, dont la diffusion reste lente.

Sur Android, le service de messagerie par défaut domine depuis longtemps. L’éditeur enrichit régulièrement cet outil, du RCS à la détection automatique des arnaques, avec aussi la fonction de rattrapage mise à l’essai dans Google Messages. Cette évolution s’accompagne toutefois de bugs récurrents. Cet été, certaines conversations se séparent en deux, la galerie se ferme toute seule et des notifications apparaissent tardivement. Les incidents continuent donc de s’accumuler.

Un dysfonctionnement nettement plus sérieux est toutefois rapporté depuis quelques semaines sur les forums Reddit consacrés au service. Des propriétaires de téléphones Android rapportent que de vieux messages, rédigés des mois auparavant pour une autre personne, sont envoyés à l’un de leurs contacts. Nous avions auparavant évoqué les premiers témoignages concernant la messagerie de Google. Certains étaient même parvenus à reproduire le bug en s’envoyant eux-mêmes un SMS. L’ancien contenu vient alors se mêler au message envoyé, quelquefois avec une photo. Aucun geste particulier ne semble provoquer l’incident.

Le correctif de Google Messages tarde à arriver sur l’ensemble des smartphones

Face à l’accumulation des témoignages, une réponse a fini par arriver. Selon une déclaration remise à Android Authority, la firme de Mountain View indique qu’une correction destinée à la messagerie commence désormais à être déployée et qu’elle doit parvenir à l’ensemble des utilisateurs d’ici quelques semaines. Elle demande seulement d’utiliser la version la plus récente de l’application. Aucun élément technique supplémentaire n’est fourni. La firme ne dit pas ce qui provoque le dysfonctionnement ni combien d’utilisateurs sont concernés.

Sur le terrain, cette correction se propage encore doucement. Envoyée le 2 septembre, la déclaration n’a pas interrompu les nouveaux témoignages publiés sur Reddit. Les mises à jour de la messagerie s’enchaînent toujours sur le Play Store, sans indication permettant d’identifier celle qui embarque la correction. Le service ne permet pas davantage de savoir si la correction est déjà installée sur le téléphone. Il ne reste aux personnes touchées qu’à installer chaque mise à jour dès sa publication. L’enjeu ne se résume pas à une situation embarrassante, car un texte intime ou une information confidentielle peut finir chez un collègue ou un proche.