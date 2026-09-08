Amazon annule officiellement la série Spider-Noir sur Prime Video. La première saison déjà diffusée sera donc la seule. Nicolas Cage prend acte de la décision et réagit avec philosophie.

Nicolas Cage dans le rôle d’un Spider-Man des années 30, âgé et aigri. Voilà une accroche intrigante qui peut laisser perplexe. C’est pourtant le pari qu’ont fait Amazon/MGM et Sony en lançant la série Spider-Noir sur Prime Video.

Sortie le 27 mai 2026 en France, elle divise les critiques quant à sa qualité globale, mais toutes saluent son audace et son originalité. Malheureusement, ce ne sera pas suffisant pour qu’une saison 2 voit le jour.

La décision peut étonner quand on voit les scores sur le site Rotten Tomatoes par exemple : 92 % pour les critiques, 90 % pour les spectateurs. Spider-Noir a également concourue dans 11 catégories des Emmy Awards, ce qui en fait la série la plus nomme du catalogue Prime Video.

Sauf que l’audience n’a pas suivie. Aux États-Unis, les 8 épisodes de Spider-Noir ont accumulé 2,6 milliards de minutes visionnées sur 6 semaines. L’an dernier, la saison 3 de Reacher, toujours sur Prime Video, affichait entre 1,5 et 2 milliards de minutes visionnées à chaque épisode. Le calcul est vite fait.

Spider-Noir n’aura pas de saison 2, Amazon annule la série

Nicolas Cage ne renfilera donc pas le costume de l’homme-araignée pour une nouvelle salve d’épisodes, mais il prend ça avec philosophie. « Pour moi, une saison, c’est parfait : j’ai dit tout ce que je voulais dire avec ce Spider-Man dangereux, innovant et inspiré du pop art », confie l’acteur à Deadline. Sa réaction n’est pas vraiment une surprise. Au moment de la sortie de la série, il était déjà prudent à propos d’une éventuelle saison 2.

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Le comédien n’en a cependant pas fini avec Spider-Noir. Le personnage reviendra en version animée dans la troisième saison de Spider-Man : Beyond the Spider-Verse et c’est Nicolas Cage qui lui prêtera sa voix. Les fans pourront donc profiter de son interprétation même sans le voir réellement à l’écran. C’est mieux que rien.