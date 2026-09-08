« Une saison, c’est parfait » : Spider-Noir n’aura pas de saison 2, mais Nicolas Cage le prend bien

Amazon annule officiellement la série Spider-Noir sur Prime Video. La première saison déjà diffusée sera donc la seule. Nicolas Cage prend acte de la décision et réagit avec philosophie.

Spider-Noir

Nicolas Cage dans le rôle d’un Spider-Man des années 30, âgé et aigri. Voilà une accroche intrigante qui peut laisser perplexe. C’est pourtant le pari qu’ont fait Amazon/MGM et Sony en lançant la série Spider-Noir sur Prime Video.

Sortie le 27 mai 2026 en France, elle divise les critiques quant à sa qualité globale, mais toutes saluent son audace et son originalité. Malheureusement, ce ne sera pas suffisant pour qu’une saison 2 voit le jour.

La décision peut étonner quand on voit les scores sur le site Rotten Tomatoes par exemple : 92 % pour les critiques, 90 % pour les spectateurs. Spider-Noir a également concourue dans 11 catégories des Emmy Awards, ce qui en fait la série la plus nomme du catalogue Prime Video.

Sauf que l’audience n’a pas suivie. Aux États-Unis, les 8 épisodes de Spider-Noir ont accumulé 2,6 milliards de minutes visionnées sur 6 semaines. L’an dernier, la saison 3 de Reacher, toujours sur Prime Video, affichait entre 1,5 et 2 milliards de minutes visionnées à chaque épisode. Le calcul est vite fait.

Spider-Noir n’aura pas de saison 2, Amazon annule la série

Nicolas Cage ne renfilera donc pas le costume de l’homme-araignée pour une nouvelle salve d’épisodes, mais il prend ça avec philosophie. « Pour moi, une saison, c’est parfait : j’ai dit tout ce que je voulais dire avec ce Spider-Man dangereux, innovant et inspiré du pop art », confie l’acteur à Deadline. Sa réaction n’est pas vraiment une surprise. Au moment de la sortie de la série, il était déjà prudent à propos d’une éventuelle saison 2.

Lire aussi – Spider-Man : Brand New Day introduit l’histoire la plus tragique des X-Men

Le comédien n’en a cependant pas fini avec Spider-Noir. Le personnage reviendra en version animée dans la troisième saison de Spider-Man : Beyond the Spider-Verse et c’est Nicolas Cage qui lui prêtera sa voix. Les fans pourront donc profiter de son interprétation même sans le voir réellement à l’écran. C’est mieux que rien.


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