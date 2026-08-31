GTA 6 tournera-t-il à 30 FPS ou 60 FPS sur PS5 Pro ?

Une nouvelle rumeur vient redonner du grain à moudre à un débat qui agite les leakers de GTA 6 depuis plusieurs semaines. Celle-ci prétend que le jeu tournera à 60 FPS sur PS5 Pro, malgré le consensus qui prévoit l’inverse.

La semaine dernière, Rockstar a enfin dévoilé le gameplay de GTA 6 — non sans un certain retard, un leaker ayant déjà publié de nombreuses images du jeu après s’être procuré illégalement une copie. De l’avis général, et sans grande surprise, le titre sera une petite bombe, accentuant une hype déjà au plus fort depuis des mois. Mais un détail n’a pas échappé aux yeux les plus aiguisés devant ce long trailer. Tout paraissait particulièrement fluide.

Cela n’a rien d’anodin, puisque GTA 6 sortira d’abord, comme à son habitude, sur consoles de salon. Consoles qui accusent désormais de leur âge, surtout pour un jeu de la qualité graphique visée par Rockstar. Aussi, nombre d’insiders et d’analystes ont prédit que le titre tournerait à 30 FPS sur PS5 et Xbox Series, faute de pouvoir faire mieux. Récemment, le youtubeur Davy Jones a même affirmé que les performances ne seraient pas bien meilleures sur PS5 Pro.

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GTA 6 en 60 FPS sur PS5 Pro ? Pas si vite

Mais un nouveau protagoniste est récemment entré sur scène. Il s’agit du journaliste jeu vidéo Gerard Williams, plus connu sous le nom de HGipHopGamer, qui s’est rendu sur X (anciennement Twitter) pour faire savoir que selon ses sources, GTA 6 tournerait bien à 60 FPS sur PS5 Pro. Une lueur d’espoir pour les joueurs concernés ? Peut-être. Mais peut-être pas.

Mieux vaut en effet ne pas se réjouir trop vite, car HipHopGamer n’a pas vraiment gagné sa carte de leaker réputé. À l’inverse, celui-ci semble plutôt surfer sur la hype ambiante à grands renforts d’hyperboles et de grandes déclarations à propos de GTA 6, alimentant de fait la cohue générale autour du jeu. Ajoutons à cela le fait que plusieurs autres personnalités ont déjà indiqué que le jeu se contenterait de 30 FPS sur PS5 Pro… Difficile de se montrer optimiste dans ces conditions.