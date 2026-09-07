Le meilleur émulateur PS3 du marché fait un gros pied de nez à Sony avec cette nouveauté absolument géniale

Les développeurs de RPCS3 viennent d’annoncer une grande révolution sur leur émulateur. Le timing n’aurait pu être parfait, surtout alors que les joueurs du monde entier pestent encore contre Sony et sa décision d’arrêter la production de jeux physiques sur PlayStation.

Sony ne s’attendait sûrement pas à ce que la colère des joueurs dure aussi longtemps. Plusieurs semaines après l’annonce de la mise à mort du jeu physique, le constructeur continue de recevoir quotidiennement des salves organisées de la part de la communauté, l’ordonnant de revenir en arrière. Le chat du dernier State of Play peut en témoigner. Mais pour l’heure, il semblerait que cette décision soit finale.

Évidemment, la scène de l’émulation ne l’entend pas de cette oreille. Elle qui a à cœur de préserver le jeu vidéo, contrairement aux noms de l’industrie, préfère chercher une solution au problème. Et justement, les développeurs de RPCS3 en ont trouvé une. Sur le compte X (anciennement Twitter) du projet, ces derniers ont annoncé une grande nouvelle pour les utilisateurs de l’émulateur : plus besoin de jeter leurs jaquettes.

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L’émulateur RPCS3 va rendre les vieilles jaquettes des joueurs utiles

L’équipe a en effet réalisé un petit exploit : rendre leur émulateur “plug and play”. “Vous pouvez désormais jouer à vos jeux PS3 sur PC… directement à partir du lecteur de diques ! Le fait de posséder vos jeux sur support physique vous permet de jouer à des titres sortis il y a jusqu’à 20 ans sans dépendre d’aucun serveur !”, écrivent ainsi les développeurs. Autrement dit, il n’est plus nécessaire de fouiller les recoins sombres du web à la recherche d’une ROM : votre CD suffit.

C’est une grande nouvelle dans le monde de l’émulation. Les émulateurs capables de lire les CD et cartouches originaux sont encore rare, et il est très réjouissant de voir une grande ponte comme RPCS3 enfin proposer cette fonctionnalté. Celle-ci est d’ailleurs disponible sur PC, macOS, et Linux. Voux pouvez consulter la liste des jeux compatibles en cliquant sur ce lien. Nul doute qu’elle va s’étoffer à l’avenir.