Interdiction des réseaux sociaux : Macron ne lâche pas l’affaire et demande l’aide de l’Union européenne

Le président de la République n’a pas dit son dernier mot concernant l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Après la censure du texte par le Conseil constitutionnel cet été, celui-ci a demandé à la Commission européenne de se pencher sur une loi concernant tous les pays membres.

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Crédits : 123RF

On pensait le projet de loi visant à interdire l’accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans enterré pour de bon. Petit rappel du feuilleton de l’été. Fin juillet, le Parlement finit par adopter le texte après des débats houleux. L’exécutif promet alors une mise en place rapide, dès l’automne suivant. Mais c’était sans compter sur son grand antagoniste : le Conseil constitutionnel. Quelques semaines plus tard, les Sages bloquent la loi, jugeant qu’elle porte atteinte à la liberté d’expression des adolescents.

Emmanuel Macron a attendu de revenir de ses vacances et de terminer ses balades en jet-ski pour revenir à la charge. En effet, le président de la République ne compte pas abandonner de sitôt la mesure qui devait marquer la fin de son second quinquennat. Plutôt que de compter sur les institutions de son propre pays, ce dernier s’en remet donc à l’Union européenne. Dans une lettre adressée à Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, Emmanuel Macron demande désormais que des mesures soient prises au niveau européen.

Sur le même sujet — Vérification de l’âge : un couvre-feu sera activé sur les réseaux sociaux au Royaume-Uni, bientôt en France ?

Emmanuel Macron souhaite une interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans à l’échelle européenne

Dans un premier temps, le président réaffirme sa volonté de faire passer son texte en France, en reproposant une version “respectant le droit de l’Union et notre Constitution”. Mais, visiblement conscient de l’opposition qui lui fait face, celui-ci demande également l’assistance de la Commission européenne. “Il devient indispensable aujourd’hui d’aller plus loin et d’harmoniser par un nouveau texte européen, une interdiction d’accès aux plateformes de réseaux sociaux pour les moins de 15 ans”, écrit-il.

Il poursuit : “La vérification d’âge devra reposer sur un ensemble de solutions nationales et européennes robustes et respectueuses des règles de protection de la vie privée”. De son côté, Ursula von der Leyen a déjà exprimé sa volonté de légiférer l’accès aux réseaux sociaux au niveau européen, notamment en proposant des règles graduelles en fonction de l’âge des utilisateurs. Pour Emmanuel Macron, le temps presse : il espère encore que le projet voit le jour cet automne.


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