GTA 6 sur Switch 2 ? Rockstar prépare une énorme surprise, vous n’êtes pas prêts

Initialement disponible sur PS5 et Xbox Series X/S, le futur banger de Rockstar pourrait bien débarquer sur la console portable de Nintendo. Un leaker affirme en effet que GTA 6 pourrait bénéficier d'un portage sur Switch 2.

GTA 6 personnages
Crédits : Rockstar Games

L'attente semble interminable. Et pourtant, on commence à voir le bout du tunnel, à moins de cinq mois de la sortie du très attendu GTA 6, après plusieurs reports. En effet, les précommandes du jeu le plus attendu de l'année (et peut-être de la décennie) sont ouvertes depuis le 25 juin 2026. De quoi calmer l'ardeur des fans, qui n'hésitent pas à spéculer sur le contenu de GTA 6, ainsi que sur ses différents portages…

Comme à son habitude, le développeur de GTA 6, Rockstar Games, reste particulièrement discret quant à son titre à venir. Mais cela n'empêche pas les leakers de se déchaîner autour du jeu le plus attendu de 2026. Pourtant, un pirate à l'origine d'une énorme fuite a été incarcéré quelques années plus tôt. Malgré ce genre de sanctions, un leaker a compilé toutes les fuites de GTA 6 dans une liste titanesque.

GTA 6 sur Switch 2 : un défi pour Rockstar ?

Toutefois, le portage de GTA 6 reste enveloppé de mystère. Comme ses prédécesseurs, le sixième volet de la saga Grand Theft Auto sortira en priorité sur consoles de salon, à savoir la PlayStation 5 et les Xbox Series X/S. Le jeu en monde ouvert devrait également débarquer sur PC, et même plus tôt que prévu.

Mais GTA 6 pourrait également voir le jour sur la console portable phare de Nintendo, la Switch 2. C'est en tout cas ce que laisse entendre Nash Weedle, qui indique qu'un portage Switch 2 est bel et bien prévu par Rockstar. Mieux encore : ce fameux portage serait pris en charge par le développeur du jeu lui-même. Rockstar aurait en effet choisi de se passer d'un sous-traitant.

Cette décision peut paraître étonnante quand on sait que GTA 6 va peser une tonne et être particulièrement gourmand en ressources. D'ailleurs, la PS5 Pro elle-même ne pourra probablement pas faire tourner le titre de Rockstar en 4K à 60 FPS. On devrait donc s'attendre à une version dégradée de GTA 6, spécialement conçue pour être compatible avec la Nintendo Switch 2…


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