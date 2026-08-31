GTA 6 : y aura-t-il des microtransactions et de l’IA générative ?

Les joueurs doivent-ils craindre des microtransactions et de l’IA générative dans GTA 6 ? Rockstar Games s’exprime à ce sujet.

Entre la vidéo de gameplay de 26 minutes de GTA 6 et les différentes interventions de cadres et développeurs de Rockstar Games, on commence à y voir plus clair quant à la proposition du jeu. Mais les possibilités sont tellement diverses et l’attente autour du jeu si intense qu’on a encore des dizaines de questions qui viennent se bousculer dans notre tête.

Rob Nelson, codirecteur du studio Rockstar North, a répondu à plusieurs d’entre elles ces derniers jours. Il avait déjà évoqué la durée de vie de l’histoire principale de GTA 6, qui s’annonce particulièrement longue. Et, sur la chaîne Kinda Funny Games, il s’est exprimé sur deux autres sujets sensibles pour les joueurs : la présence de microtransactions et le recours à l’IA générative.

GTA 6 : durée de vie, microtransactions, IA générative… Rockstar esquive les polémiques

En ce qui concerne les microtransactions, il assure qu’il n’y en aura pas dans GTA 6. On pouvait craindre que Rockstar cède à la tentation, alors que des éditeurs importants comme Capcom ou Ubisoft en abusent pour proposer des objets supplémentaires, voire des boosts d’expérience ou des fonctionnalités améliorant le confort de jeu. Le prochain Grand Theft Auto en sera donc dépourvu.

On imagine toutefois que le nouveau GTA Online utilisera ce système, comme pour celui de GTA 5. Le mode n’est pas attendu avant la sortie PC du jeu, voire plus tard. Rappelons aussi que si Rockstar n’a pas cédé aux sirènes des microtransactions, l’édition Standard de GTA 6 n’offre pas un accès au jeu complet. Il faut payer l’édition Ultime pour avoir tous les véhicules, vêtements, skins d’arme et options de personnalisation des personnages.

Rob Nelson promet également qu’aucun contenu créé par l’IA générative n’est dans le jeu. Les récentes controverses autour de 1666 Amsterdam suggèrent que les joueurs ne sont toujours pas prêts à l’accepter. Cela ne signifie pas qu’elle n’a jamais été utilisée pendant le développement, mais il n’y en aura pas dans le produit final. Maintenant, on aimerait bien savoir si GTA 6 tournera à 30 ou à 60 FPS sur PS5 Pro.