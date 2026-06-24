GTA 6 : on connaît enfin le prix officiel du jeu, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle

Après de longs mois d'attente, l'information a finalement été révélée par Geoff Keighley : le prix de GTA 6 est désormais officiel. Pas de mauvaise surprise au niveau de la facture, mais bien un cadeau empoisonné pour la version physique du jeu.

GTA 6 personnages
Crédits : Rockstar Games

On y a échappé belle. Pendant plusieurs mois, la rumeur selon laquelle GTA 6 serait le premier jeu de l'histoire à franchir la barre des 100 € a fait couler des litres d'encre. Mais ces derniers temps, Take-Two s'est voulu plutôt rassurant, laissant entendre que son jeu mastodonte afficherait plutôt un tarif “normal”. Ce qui n'a pas empêché la Terre entière de spéculer, encore cette semaine lorsqu'une supposée fuite a laissé croire que la version standard du titre serait commercialisée à 90 €.

Mais l'heure n'est désormais plus aux spéculations. Oyez, oyez, le prix officiel de GTA 6 est désormais connu. Enfin, presque. Nous avons désormais le prix en dollars américains, celui en euros manquant encore à l'appel. Si l'ex-journaliste désormais présentateur des Game Awards et du Summer Game Fest Geoff Keighley qui a vendu la mèche sur son compte X (anciennement Twitter). Prix normal ce sera  : GTA 6 se vendra outre-Atlantique pour la modique somme de 79,99 dollars.

Sur le même sujet — En attendant GTA 6, Rockstar fait un très beau cadeau aux joueurs de GTA 5

Ouf, GTA 6 ne sera (presque) pas un produit de luxe

L'édition Ultimate, quant à elle, s'affichera à 99,99 dollars dès demain, lors de l'ouverture des précommandes. Take-Two a donc décidé de rester sage, lui qui avait pourtant toutes les cartes en main pour vendre son jeu à peu près à n'importe quel prix. Reste à savoir à quelle sauce les joueurs européens seront mangés. Les plus optimistes tablent pour une conversion avantageuse, à 80 €. D'autres soulignent que la version physique de Mario Kart World a déjà franchi le cap des 90 € et qu'il est très probable que GTA 6 en fasse de même.

La version physique, parlons-en justement. Rockstar annonce également que pour ce prix, vous ne pourrez pas compter sur la présence d'un CD à l'intérieur à la boîte. À la place, celle-ci comprendra un code de téléchargement, rendant l'objet complètement inutile si ce n'est peut-être pour votre déco d'intérieur. Une tendance déjà largement embrassée par Nintendo et qui risque clairement de se généraliser après le passage du raz-de-marée GTA 6.


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