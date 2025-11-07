GTA 6 : mauvaise nouvelle pour les fans, le jeu est encore reporté

C’est sans conteste le jeu le plus attendu de la planète : GTA 6. Alors que les fans sont dans les starting-blocks en attendant sa sortie prévue le 26 mai 2026, Rockstar vient de faire une annonce qui devrait déplaire aux plus pressés : le nouvel opus de GTA 6 est reporté.

GTA 6 continue de faire sensation alors même qu’il n’est pas encore sorti. Il faut dire que l’attente (interminable) n’y est pas étrangère. Cet été, une leakeuse du nom de Millie A avait partagé une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise concernait la date de sortie du titre : selon elle, des discussions en internes envisageaient de le repousser au mois de septembre 2026.

Et malheureusement pour les fans, elle n’était pas loin de la vérité. C’est sur Instagram que Rockstar vient de publier un message d’excuses à l’attention du public : en substance, il révèle que GTA 6 est (encore) reporté.

GTA 6 est encore reporté, voici quand vous pourrez finalement y jouer

C'est la mauvaise nouvelle que tous les fans de Vice City et de Leonida redoutaient : véritable phénomène culturel, tout le monde est à l’affût de la moindre petite information à son sujet, alors que le studio reste, en général très discret. Le fait que Rockstar s'exprime, à quelques mois maintenant de la sortie annoncée, n'augurait donc rien de bon.

Rockstar n’a pas fait durer le suspense. D’emblée, le studio déclare : « Grand Theft Auto VI sortira finalement le jeudi 26 novembre 2026. » Dans cette annonce, entre excuse et remerciements adressés à sa communauté, il révèle les raisons de cet énième report : davantage de temps est nécessaire pour terminer le jeu avec le niveau de finitions que les joueurs méritent.

Mis à part cette nouvelle peu réjouissante, le studio n'en a pas profité pour dévoiler davantage de détails sur le titre, notamment sur son prix. Mais si la fuite de Millie A s'avère correcte jusqu'au bout, l'édition standard du jeu devrait être proposée à 79,99 €, alors même que l'on s'interrogeait : GTA 6 serait-il le premier jeu à franchir la barrière des 80 € ? Notons que les tarifs avaient leaké en livres, et qu'il s'agit là d'une conversion prenant en compte les ajustements souvent opérés par les éditeurs.

Quoiqu'il en soit, pas le choix : il va falloir continuer à s'armer de patience avant de pouvoir tenir GTA 6 entre nos manettes et souris / clavier. Mais maintenant que Rockstar a fait cette annonce, nous pouvons de nouveau dire que chaque jour qui passe est un jour de moins avant que nous puissions enfin mettre la main sur le jeu le plus attendu de la planète.