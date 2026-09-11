Samsung brade le Galaxy S26 Ultra : 520 € de remise immédiate et les Galaxy Buds 4 Pro offerts en bonus

Le Galaxy S26 Ultra coûte 520 € de moins que lors de son lancement grâce à plusieurs remises cumulables sur le site de Samsung. Le smartphone haut de gamme passe ainsi sous les 1 000 €, avec les Galaxy Buds 4 Pro offerts.

Profiter de ce bon plan sur le Galaxy S26 Ultra

Lancé à 1 469 € dans sa version 256 Go, le Galaxy S26 Ultra est actuellement affiché à 1 269 € sur le site de Samsung. Son prix baisse encore avec le code promo FRENCH10, qui retire 10 € tous les 100 € d’achat. Il permet ici d’économiser 120 € et ramène le smartphone à 1 149 €.

Vous pouvez ensuite obtenir 200 € de remise supplémentaire en choisissant PayPal au moment du paiement. Le prix final du Galaxy S26 Ultra descend alors à 949 €, soit une économie totale de 520 € par rapport à son prix de lancement. Cela représente un peu plus de 35% de réduction sur un smartphone sorti il y a seulement quelques mois.

Samsung ne s’arrête pas là puisque les Galaxy Buds 4 Pro sont également offerts au panier, sachant que les écouteurs sans fil haut de gamme sont vendus normalement à 249 €. En tenant compte de ce cadeau, l’ensemble des avantages s’élève donc à 769 €. Ces offres sont valables sur toutes les capacités de stockage. Le code FRENCH10 est disponible jusqu’au 14 septembre 2026 à 23h59.

Le meilleur smartphone Samsung passe enfin sous les 1 000 €

Le Galaxy S26 Ultra embarque un grand écran Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces avec une définition QHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cette génération introduit aussi Privacy Display, une fonction qui réduit les angles de vision pour empêcher les personnes placées à côté de vous de lire certaines notifications ou de voir le contenu affiché à l’écran.

À l’intérieur, Samsung a intégré le Snapdragon 8 Elite Gen 5 accompagné de 12 Go de mémoire vive sur cette version. Le smartphone dispose de suffisamment de puissance pour les jeux exigeants et le multitâche. Les nombreuses fonctions de Galaxy AI tournent également sans problème. Le S Pen est évidemment de retour et se range dans le châssis. Il permet de prendre des notes, de retoucher une photo ou de signer facilement un document.

La partie photo repose sur quatre capteurs au dos. Le module principal de 200 MP est accompagné de deux téléobjectifs permettant d’obtenir des zoom optiques 3x et 5x, ainsi que d’un ultra grand-angle de 50 MP. Le zoom peut monter jusqu’à 100x et les vidéos sont enregistrées jusqu’en 8K à 30 images par seconde.

Enfin, la batterie de 5 000 mAh du Galaxy S26 Ultra peut tenir deux journées d’après notre test malgré la taille et la puissance de l’appareil. Le smartphone dispose aussi d’un châssis résistant à l’eau et à la poussière grâce à sa certification IP68.