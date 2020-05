GTA VI : villes, personnages, gameplay, une fuite dévoile de nouvelles infos

Une nouvelle fuite prĂ©tend donner des informations d’ampleur concernant le très attendu GTA VI. S’il faut toutefois se montrer extrĂŞmement prudent avec ce genre de rumeurs, ce leak livre une quantitĂ© impressionnante de dĂ©tails sur le futur jeu de Rockstar Games.

Sept ans après la sortie de GTA V, le sixième Ă©pisode de la sĂ©rie se fait toujours attendre. Mais rĂ©cemment, une nouvelle fuite concernant GTA VI est apparue sur Reddit, donnant des informations très prĂ©cises sur ce que pourrait ĂŞtre le futur jeu de Rockstar Games. Carte, histoire, personnages et mĂŞme mĂ©caniques de gameplay, tout y passe. S’il ne faut pas prendre cette nouvelle fuite au pied de la lettre, puisqu’elle pourrait bien ĂŞtre le fruit de l’imagination de son auteur, ce dernier affirme cependant que ses informations proviennent d’un employĂ© du studio.

Retour à Vice City ?

La première indication majeure concerne le lieu de l’action. La carte, qui ferait la taille de celles de GTA V et de Red Dead Redemption 2 combinées, mettrait en scène une Floride fictive ainsi qu’une île d’Amérique latine. Vice City, qui a fait la joie des joueurs en 2002, serait donc de la partie, mais pas seulement, puisque l’auteur de la fuite explique qu’il y aurait au total trois grandes villes à explorer, ainsi qu’une autre plus petite. Cela rappelle une fuite précédente, qui évoquait un jeu à la fois aux États-Unis et en Amérique du Sud ayant pour thème le trafic de drogue : GTA Americas.

L’histoire se déroulerait sur deux temporalités : les années 80 et aujourd’hui. Il serait question d’incarner quatre personnages (contre trois dans GTA V) : Walther Wallace, un chauffeur, Thomas Branigan, pilote d’un avion nommé le Raven, Marcus Burker ainsi qu’un dernier personnage encore inconnu. Les quatre anti-héros seraient amenés à gérer une vaste opération de trafic de drogue et disposeraient de compétences propres.

Vers un gameplay moins dirigiste

L’auteur de la fuite précise également de profonds changements au niveau du gameplay, qui devrait se montrer moins dirigiste que par le passé. Par exemple, les missions principales ne seront plus aussi linéaires que dans GTA 5 et RDR 2, et il serait possible de les résoudre de plusieurs manières.

De nouveaux éléments de gameplay sont également énoncés dans ce leak, comme un système de parkour à la Sleeping Dogs, une utilisation des armes plus réalistes ou encore des combats au corps à corp inspirés de ceux de Red Dead Redemption 2.

Des rumeurs contradictoires

Si toutes les données ci-dessus sont alléchantes sur le papier, il faut toutefois les prendre avec les pincettes de circonstance. Ce n’est pas la première fois que de telles fuites font le tour du web et pour le moment, Rockstar n’a rien confirmé par rapport à GTA VI, si ce n’est son existence.

La rumeur du jour indique que le jeu serait en production depuis 2016 ou 2017, avec une préproduction lancée dès 2013. Dans un long article paru sur Kotaku le 15 avril dernier, le journaliste Jason Shreier, source ô combien plus fiable, avait indiqué que le développement de GTA VI n’en était qu’à ses débuts.

De même, le journaliste avait ajouté que Rockstar ne développait pas un énorme jeu comme à son habitude, mais misait plutôt sur un titre d’une ampleur plus modeste qu’il abreuverait régulièrement avec des mises à jour. Une logique qui serait héritée de GTA Online, énorme succès commercial du studio, qui fonctionne de cette façon.

GTA VI continue donc de faire parler de lui et d’attiser les rumeurs. Seule certitude, Rockstar planche sur le sujet et le dévoilera en temps voulu.