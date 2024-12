GTA 6 : trop impatients, les joueurs commencent à créer le jeu eux-mêmes !

Face au silence de Rockstar Games depuis la sortie du premier trailer de Grand Theft Auto 6 il y a un an, les fans les plus passionnés ont décidé de prendre les choses en main d'une manière plutôt créative.

Un YouTubeur nommé Dark Space s'est récemment distingué en recréant plusieurs zones emblématiques aperçues dans la bande-annonce, utilisant le moteur de GTA 5 et des assets personnalisés. Le résultat est si impressionnant que certaines séquences pourraient, au premier coup d'œil, être confondues avec le jeu officiel.

Dans sa vidéo, Dark Space présente une reconstitution méticuleuse d'une rue de Vice Beach ainsi que du quartier Stockyard. Le créateur a même poussé l'exercice jusqu'à mettre en scène une prétendue séquence du jeu, où le joueur utiliserait un camion pour arracher un coffre-fort d'un prêteur sur gages à l'aide d'une chaîne.

La carte de GTA 6 s’annonce immense !

L'aspect le plus ambitieux de ce projet concerne l'estimation de la taille de la carte. En simulant le survol des cartes de GTA 5 et GTA 6 à vitesse constante, Dark Space suggère que le nouveau terrain de jeu sera significativement plus vaste que celui de son prédécesseur. Cependant, c’est ici une hypothèse qui reste toutefois à confirmer lors de la sortie du jeu.

Cette initiative s'inscrit dans un mouvement plus large de la communauté, qui s'efforce de combler le vide laissé par Rockstar. Plus tôt cette année, d'autres fans avaient déjà recréé la bande-annonce complète avec des acteurs et des décors réels, et sorti des analyses détaillées de ce que l’on sait déjà du jeu.

Pour rappel, Take-Two, l'éditeur de Rockstar, a programmé la sortie de GTA 6 pour fin 2025. Cette période s'annonce particulièrement chargée pour l'entreprise, qui prévoit également de sortir Borderlands 4 et Mafia: The Old Country entre avril 2025 et mars 2026.

En attendant ces sorties majeures, les fans continuent d'explorer créativement l'univers GTA, comme en témoigne le récent documentaire « Grand Theft Hamlet », qui met en scène du Shakespeare dans GTA Online. Une nouvelle dimension inattendue à la franchise.