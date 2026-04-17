GTA 6 : retour des 6 étoiles, saluer ou provoquer… Un fan compile toutes les fuites dans une liste titanesque

Alors qu’il n’est même pas encore sorti, GTA 6 est déjà un véritable phénomène mondial : c’est sans conteste le jeu le plus attendu de l’année 2026. Puisqu’il n’y a rien d’autre à faire que patienter, un fan s’est lancé dans un colossal travail d’enquête : il a compilé toutes les fuites sur le jeu.

Il semble que la discrétion de Rockstar et les reports successifs de GTA 6 n’aient pas eu raison de l’enthousiasme des joueurs, bien au contraire : ils l’exacerbent. Les fans sont à l’affût de la moindre petite information qui pourrait surgir à propos du prochain opus.

Et puisqu’ils ont en peu d’officielles à se mettre sous la dent, les plus investis passent au crible chaque fuite ayant émergé depuis des années qu’ils recoupent avec les rares détails qu’a daigné partager Rockstar au travers de deux bandes-annonces.

Lire aussi – Le prix de GTA 6 quasiment confirmé par Take-Two, l’éditeur sera-t-il gourmand ?

Pour patienter avant la sortie de GTA 6, des fans mènent une vraie enquête

C’est sur Reddit que l’internaute KekanKok a partagé son travail colossal de compilation. La liste qu’il a dressée contient des éléments sur l’histoire, que ce soit celle des personnages ou la narration, le gameplay, les missions, la carte, le monde ouvert, ainsi que le contenu coupé ou inexistant. Y est par exemple mentionné le retour de l’indice de recherche à 6 étoiles.

Les Redditeurs fans de GTA ont pris connaissance de cette liste et ne cachent pas leur enthousiasme dans les commentaires, rebondissant çà et là sur différents points. Comme l'a repéré ScreenRant, l’un d’eux exprime sa joie de voir arriver l’option Saluer ou provoquer empruntée à Red Dead Redemption 2 (RDR2) et plusieurs internautes abondent dans son sens.

Ce fil est également l’occasion pour les joueurs d’exprimer leurs attentes, de partager leurs envies et de formuler des hypothèses à partir de ces fuites. La compilation mentionne par exemple une barre de relation fonctionnant comme l’honneur dans RDR2 et un Redditeur commente que c’est une option « plutôt intéressante. On dirait qu’il va y avoir des fins différentes selon la relation entre Jason et Lucia ».

Quoi qu’il en soit, cela reste des fuites : il faudra attendre le 26 novembre prochain pour découvrir officiellement les aventures de Jason et Lucia à Vice City. Enfin, si tout se passe bien. Mais après une explosion en janvier et une récente demande de rançon – qui a été un véritable coup d’épée dans l’eau pour les pirates –, on peut espérer que le plus dur soit derrière Rockstar. Et la date se rapprochant inéluctablement, l’éditeur devrait être un peu moins avare en informations dans les prochains mois – peut-être peut-on attendre une troisième bande-annonce d’ici-là.