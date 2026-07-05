L’attente de GTA 6 vire à l’obsession, ce couple prend une décision complètement folle

Pour certains fans, la passion pour GTA 6 n'a pas de limite. Un couple a ainsi passé un véritable contrat, qui impose plusieurs règles aux signataires concernant le prochain volet de la saga Grand Theft Auto de Rockstar.

GTA 6 est incontestablement le jeu le plus attendu de l'année. Et peut-être de la décennie. Le prochain opus de la saga Grand Theft Auto de Rockstar a commencé par accumuler un certain retard, pour le plus grand malheur des fans. Bonne nouvelle toutefois : les précommandes de GTA 6 sont ouvertes depuis le 25 juin dernier. Il ne faudra donc attendre que quelques mois avant de pouvoir mettre la main sur le prochain banger de Rockstar Games.

Mais cela n'empêche pas de nombreux fans de brûler d'impatience. L'un d'entre eux a par exemple décidé de conduire dans GTA 5 en direct 24 h/24 jusqu'à la sortie du jeu. Trop impatients, d'autres joueurs ont tout simplement décidé de créer GTA 6 eux-mêmes. Rien que ça.

GTA 6 : quand la passion des fans se déchaîne

Dès sa sortie, GTA 6 devrait attirer des millions de joueurs, qui passeront de nombreuses heures à explorer la gigantesque carte du jeu en monde ouvert. Et certains couples se préparent au pire. L'un d'entre eux a ainsi décidé de passer un contrat aussi amusant qu'inattendu.

Sur Reddit, le couple en question a fièrement présenté le contrat, baptisé « Contract Agreement » (« Contrat d'accord »). Celui-ci prend effet le 19 novembre 2026, soit la date de sortie officielle de GTA 6, et prend fin dix jours plus tard, le 29 novembre 2026. Le petit ami est ainsi autorisé à jouer au futur titre de Rockstar à sa guise.

Et les clauses du contrat sont parfois hilarantes. En cas d'échec d'une mission ou de mort, il est par exemple interdit de prononcer des phrases telles que « You can do it later » (« Tu peux le faire plus tard. »), « It's just a game » (« Ce n'est qu'un jeu. »), ou encore « Haven't you been playing long enough? » (« Tu ne joues pas depuis assez longtemps ? »).

GTA 6 sortira le 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S.