Trois GTA en un : ce mod transforme San Andreas en véritable machine à remonter le temps

Trois jeux en un. C’est littéralement ce que propose un nouveau mod pour GTA San Andreas, qui vous permet de jouer à deux autres titres cultes de la franchise de Rockstar Games.

Dans le monde du jeu vidéo, la communauté des moddeurs fait parfois le travail que certains développeurs ne veulent pas faire. Sur Cyberpunk 2077, par exemple, un mod booste les performances du jeu sur les vieux PC, pour le plus grand bonheur des gamers les moins fortunés. Sur PS5, le légendaire RPG de Bethesda, Skyrim, peut tourner à 60 fps grâce à un mod. Et, le moins que l’on puisse dire, c’est que les différents opus de la saga Grand Theft Auto ne sont pas en reste.

Sur GTA 5, par exemple, ce mod hilarant réduit la taille du jeu à seulement 2,5 Go. Et, si vous en avez assez d’attendre la sortie du très attendu GTA 6, un autre mod vous permet d’incarner les personnages du sixième volet de la saga Grand Theft Auto dans GTA 5.

Trois jeux GTA en un grâce à un mod ambitieux

Mais le moddeur DryxioGTA, spécialisé dans la franchise de Rockstar, va encore plus loin. En effet, celui-ci vous permet de jouer à Grand Theft Auto III et Grand Theft Auto : Vice City, et ce, directement à l’intérieur de Grand Theft Auto : San Andreas. Vous n’avez même pas à quitter Los Santos pour en bénéficier.

En effet, le moddeur a choisi une méthode particulièrement immersive. Le mod ajoute ainsi un téléviseur dans le jeu, activable à tout moment. Une fois face à ce dernier, le joueur peut choisir de lancer GTA III ou GTA : Vice City. Pendant que vous jouez, l’univers de San Andreas continue à évoluer, les PNJ poursuivant leurs activités comme si de rien n’était.

Et les fans du film Inception ne sont pas en reste. En effet, le moddeur va encore plus loin : il parvient à faire fonctionner GTA : Vice City à l’intérieur de GTA III, lui-même lancé sur… GTA : San Andreas. Rien que ça.

Ce « petit » mod devrait ainsi aider les fans de la licence de Rockstar à patienter, en attendant la sortie de GTA 6, qui va peser une tonne. La sortie de Grand Theft Auto VI est fixée au 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.