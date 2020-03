Galaxy S20 vs Huawei P40 : lequel est le meilleur ?

Entre le Galaxy S20 de Samsung et le Huawei P40, votre cœur balance ? PhonAndroid vous propose un comparatif entre les nouveaux smartphones haut de gamme « abordables » des deux marques afin de vous aider à faire votre choix.

Fin mars, Huawei a officiellement annoncé le lancement de sa série P40 en Europe, quelques semaines après la sortie des Galaxy S20 de Samsung. Les deux mastodontes de l’industrie mobile Android s’affrontent de nouveau sur le haut de gamme avec trois appareils chacun. Nous vous présentons un focus dans ce comparatif sur les modèles les moins chers et les plus compacts, à savoir le Galaxy S20 et le Huawei P40.

Fiches techniques

Galaxy S20 Huawei P40 Dimensions 151,7 x 69,1 x 7,9 mm 148.9 x 71.1 x 8.5 mm Poids 163 grammes 175 grammes Ecran 6,2 pouces Infinity-O AMOLED 20:9

3200x1440 pixels (563 ppi)

120 Hz

WQHD+

HDR10+ 6.1" OLED

FHD+ | 2340 x 1080p | 422ppi Chipset Exynos 990 (7nm) Kirin 990 5G OS Android 10 + One UI 2.0 Android 10 + EMUI 10.1 RAM 8 Go (LPDDR5) 8 Go (LPDDR5) Stockage 128 Go 128 Go microSD Oui (jusqu'à 1,5 To) Oui (NM Card) Appareil photo 12 MP grand angle / 1,8 µm / f/1,8 / OIS

64 MP Telephoto / 0,8 µm / f/2,0, OIS

12 MP Ultra grand angle / 1,4 µm / f/2,2

Zoom "hybride optique" 3x

Zoom numérique "Super Resolution Zoom" 30x 50MP, f/1.9 + 16MP, f/2.2 + 8MP, f/2.4 Caméra selfie 10 MP / 1,22 µm / f/2.2 32MP, f/2.0 Batterie 4000 mAh (Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare) 3800 mAh (SuperCharge 22,5W) 5G Non (sauf variante 5G) Oui Biométrie Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran Résistance à l'eau IP 68 IP56

Design

Les deux smartphones se ressemblent beaucoup. Pour la face avant, on constate de fines bordures bordant l’écran, plus épaisses que sur les modèles plus premium de leur série respective, mais qu’on remarque peu. Pas d’encoche sur le Galaxy S20 ni sur le P40, les fabricants ont opté pour le poinçon afin de loger les capteurs frontaux. On retrouve un trou discret dans l’axe du S20, comme sur les Note 10. Il bien plus imposant sur le mobile de Huawei puisqu’il abrite deux modules, dans le coin supérieur gauche.

Au dos, Samsung et Huawei ont tous les deux choisi de se porter sur la fameuse « plaque de cuisson », ce setup de capteurs photo assez disgracieux qu’on connaît depuis les iPhone 11 et les Pixel 4. Dur de départager l’un ou l’autre ici, les différences sont assez anecdotiques.

Plus important, le format des smartphones, qui a une influence primordiale sur la prise en main du mobile, la facilité à s’en servir et à le glisser dans une poche. Le S20 est un peu plus long et le P40 un poil plus large. Mais la différence se joue sur l’épaisseur, bien moindre sur l’appareil de Samsung. C’est un gros point positif pour ce dernier, qui est aussi plus léger de 12 grammes.

Vainqueur : Galaxy S20 pour son poinçon plus discret et son épaisseur inférieure

Écran

Samsung ne connaît aucun équivalent sur le marché en matière d’écran. Même Apple est obligé de s’approvisionner chez son rival pour offrir le top du top à consommateurs. L’expertise du groupe sud-coréen se vérifié sur le Galaxy S20, dont la dalle est impressionnante. Technologie Dynamic AMOLED, diagonale de 6,2 pouces, ratio écran-corps de 89.5%, définition QHD+ jusqu’à 1440 x 3200 pixels, format 20:9, résolution jusqu’à 563 ppp, compatibilité HDR10+… L’entrée de gamme de la série S20 est orientée ultra premium sur l’écran. On a bien sûr également droit à la fonctionnalité Always-on display pour afficher des informations à l’écran lorsque celui-ci est éteint. La fréquence de rafraîchissement peut être montée jusqu’à 120 Hz en qualité FHD+ (bloqué à 60 Hz pour le QHD+).

Chez Huawei, c’est moins impressionnant, tout en restant très solide. Nous avons affaire à un écran OLED de 6,1 pouces avec définition FHD+ 1080 x 2340 pixels, ratio corps-écran de 86.3%, format 19.5:9 et résolution 422 ppp. Contrairement à la stratégie de Samsung, les meilleures fonctionnalités pour la dalle sont réservées aux modèles Pro.

Vainqueur : Galaxy S20 pour sa définition jusqu’à QHD+, le HDR10+ et la fréquence de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz

Performances

Samsung et Huawei sont les deux seuls constructeurs de smartphones Android à fabriquer leurs propres puces via leurs filiales de semi-conducteurs. Le Galaxy S20 embarque un SoC Exynos 990 gravé en 7 nm+, alors que le P40 mise sur un Kirin 990 5G gravé en 7 nm+, le même qui équipe le Mate 30 Pro que nous avons testé il y a quelques mois. A l’heure actuelle, Samsung est critiqué, car dans la majorité des marchés, ses S20 ont droit au Snapdragon 865, plus performant que l’Exynos 990.

Quoi qu’il en soit, les performance du SoC de Samsung sont très légèrement supérieures à celles du processeur de Huawei, comme nous avons pu le constater lors de nos tests effectués à l’aide Geekbench, 3DMark et PCMark. Mais cela se joue dans un mouchoir de poche, et à l’usage, les deux smartphones rivalisent en termes de puissance. Au final, en faisant des économies en se passant des puces de Qualcomm, les deux fabricants acceptent de perdre en performances et se valent sur ce terrain. Aucun des deux ne propose un smartphone aussi rapide qu’un smartphone équipé d’un Snapdragon 865.

Vainqueur : égalité

Mémoire

Le Galaxy S20 comme le Huawei P40 proposent tous deux 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage UFS 3.0 nativement. Mais Huawei a adopté son propre format d’extension de stockage avec les cartes Nano Memory (NM), qui remplacent les traditionnelles microSD sur ses smartphones, dont le P40. Notons aussi que le stockage du S20 est extensible jusqu’à 1,5 To, contre seulement 256 Go pour le téléphone de Huawei.

Vainqueur : Galaxy S20 pour l’utilisation du standard microSD et une extension du stockage gérée jusqu’à 1,5 To

Batterie et autonomie

Samsung avait tendance à accuser un certain retard sur les technologies liées à la batterie depuis plusieurs années par rapport aux fabricants chinois, mais commence à montrer les muscles à ce sujet. Le S20 en est la preuve avec une capacité de 4000 mAh, contre 3800 mAh pour le P40. Les tests d’autonomie nous en diront plus, mais on peut s’attendre à ce que le P40 tienne mieux la distance : la définition QHD+ et la fréquence de rafraîchissement 120 Hz du S20 sont des fonctionnalités très gourmandes en énergie. Le smartphone de Samsung perdrait ainsi près de 20% d’autonomie lorsque le 120 Hz est activé. L’optimisation logicielle tiendra aussi un rôle important pour la question de l’autonomie.

Sur la recharge filaire, les deux propositions sont proches : 25W pour le S20 et 22,5W pour le P40. Par contre, le smartphone de Samsung dispose d’une recharge sans fil rapide de 15W avec fonctionnalité de charge inversée 9W pour recharger d’autres appareils. Le Huawei P40 n’est quant à lui équipé d’aucune option de recharge wireless.

Vainqueur : Huawei P40 pour l’autonomie et Galaxy S20 pour la recharge

Appareil photo

Notre test du Galaxy S20 vous en dira plus sur ses capacités en photo. Nous publierons prochainement celui du Huawei P40 pour pouvoir comparer les deux modèles. En attendant, analysons plutôt les caractéristiques techniques des différents capteurs.

De chaque côté, un triple capteur photo. Le P40 embarque un module principal de 50 MP, f/1.9 et OIS épaulé par un téléobjectif de 8 MP, f/2.4, OIS et avec zoom optique 3x ainsi qu’un capteur ultra grand-angle 16 MP, f/2.2, AF. Le tout certifié Leica, comme d’habitude sur les flagships Huawei.

Le S20 offre lui un capteur principal de 12 MP, f/1.8, OIS, associé à un téléobjectif 64 MP, f/2.0, OIS et avec zoom hybride 3x et un module ultra grand-angle de 12 MP, f/2.2. Samsung mise donc sur l’hybride plutôt que l’optique pour son zoom avec son capteur 64 MP.

Côté vidéo, il n’y a pas photo. Les fonctionnalités que nous énumérons ci-après sont présentes sur le Galaxy S20 et absentes sur le Huawei P40 : stabilisation optique de l’image, enregistrement 4320p à 24 fps, HDR10+, son stéréo.

Vainqueur sur la photo : à déterminer, cela se jouera sur le traitement logiciel (Huawei nous a habitués à briller sur ce point)

Vainqueur sur la vidéo : Galaxy S20 pour la stabilisation optique de l’image et l’enregistrement 4K.

Logiciel

Nous n’allons pas vous refaire tout l’historique de l’affaire, mais sachez que Huawei est interdit d’utiliser les Google Mobile Services sur ses nouveaux smartphones. Le Play Store et toutes les applications de la firme de Mountain View ne sont donc pas préinstallés et sont remplacés par les équivalents de Huawei. Il est possible d’installer les services Google par des moyens détournés, mais l’expérience utilisateur en pâtit. Dans ces conditions, il est bien difficile au P40 de rivaliser face au S20 qui ne souffre pas de ces problèmes.

Autrement, les deux smartphones sont basés sur Android 10, avec la surcouche One UI 2 pour Samsung et EMUI 10.1 pour Huawei. Les deux interfaces sont complètes et intuitives, agréables à l’utilisation. À chacun de les départager selon ses goûts. Si vous n’avez pas eu un smartphone Samsung récemment et que vous avez de mauvais souvenirs de la surcouche de la marque, notez que One UI est largement supérieur à ses prédécesseurs Samsung Experience et TouchWiz.

Vainqueur : Galaxy S20, Google ne peut être remplacé si facilement

Prix

En France, le prix de vente conseillé du Galaxy S20 au lancement est de 909 euros. Un tarif bien plus élevé que les 759 euros du Galaxy S10e l’année précédente.

Le Huawei P40 est commercialisé au tarif de 799 euros, soit une différence de plus de 100 euros par rapport au S20. C’est exactement le même montant que pour le P30. À noter qu’en cas de précommande (achat avant le 20 avril 2020), vous pouvez obtenir une montre connectée Huawei Watch GT 2 46mm Sport en cadeau.

Vainqueur : Huawei P40, moins cher de 110 euros

Conclusion

Samsung et Huawei ont opté pour une stratégie différente pour leurs smartphones « porte d’entrée » à leur série S20 et P40. D’un côté, Samsung a clairement visé le très haut de gamme, avec relativement peu de différences entre le S20 et les modèles supérieurs (S20+ et S20 Ultra). Huawei a quant à lui pris le parti de moins bien équiper son P40 pour réserver les meilleures technologies à ses P40 Pro et P40 Pro+. En contrepartie, la proposition de la marque chinoise est moins coûteuse que celle de son rival sud-coréen. À vous d’estimer si la supériorité du Galaxy S20 vaut les un peu plus de 100 euros de différence.