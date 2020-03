Huawei P40, P40 Pro et P40 Pro+ : 5G, WiFi 6 et appareil photo révolutionnaire, mais pas de Google

Huawei vient de lever le voile sur les P40, P40 Pro et P40 Pro+. Cette nouvelle gamme de smartphones met le paquet sur la photographie avec d’impressionnants appareils photo au dos. Ils se distinguent aussi par la compatibilité avec le WiFi 6 et le réseau 5G. Comme prévu, Huawei fait l’impasse sur les services de Google et mise sur sa propre suite d’applications, les HMS.

Ce 26 mars 2020, Huawei a présenté les P40, P40 Pro et P40 Pro Premium Edition lors d’une conférence retransmise en direct sur la toile. Suite à l’épidémie de coronavirus, Huawei a en effet été contraint d’annuler la présentation physique, prévue dans la ville de Paris.

Quelle fiche technique pour le P40 ?

Le Huawei P40 standard est construit autour d’un écran OLED de 6,1 pouces (2 340 x 1 080 pixels, 422 ppi). Dans le trou dans la dalle, la firme chinoise a placé un double capteur composé d’un module de 32 mégapixels F/ 2.0 et d’un module ToF. Le smartphone est alimenté par le SoC Kirin 990 compatible 5G, le même chipset que celui des Mate 30, couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, extensible grâce à une carte NM.

Comme prévu, le P40 se contente d’un triple capteur photo au dos. L’appareil est composé d’un module 52 MP (f/1.9) , de 16 Mp (F/2.2) et d’un dernier capteur de 8MP (F/2.4). L’autonomie est confiée à une batterie de 3800 mAh compatible avec la recharge rapide SuperCharge 22,5W. Huawei assure qu’il ne faut qu’une heure et demi pour recharger complètement la batterie. Malheureusement, il n’est pas compatible avec la recharge sans fil.

Quelle fiche technique pour le P40 Pro ?

De son côté, le Huawei P40 Pro est recouvert d’un écran OLED de 6,58 pouces (2640 x 1200 pixels, 441 ppi) avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, comme les derniers nés de OnePlus, les OnePlus 7T et 7T Pro, et de Google, les Pixel 4. Contrairement au modèle standard, cet écran est incurvé sur les 4 bords.

Sans surprise, le flagship est aussi alimenté par le SoC Kirin 990 couplé à 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage, extensible avec une carte NM. Une variante avec 12 Go de RAM est proposée dans certains pays. Le smartphone est alimenté par une batterie de 4200 mAh compatible avec la SuperCharge 40W et la recharge sans fil. Le P40 Pro profite d’un quadruple capteur photo composé d’un module 50MP, f/1.9, d’un capteur 40MP, f/1.8, d’un capteur 2MP, f/3.4 et d’un module ToF. Dans le poinçon, le constructeur a intégré un capteur de 32 mégapixels F/ 2.0 et un module ToF pour la profondeur de champs.

Quelle fiche technique pour le P40 Pro+ ?

Enfin, Huawei a décidé de ponctuer sa gamme avec le P40 Pro+, une variante ultra haut de gamme. Cette édition de luxe tire son épingle du jeu grâce à son quintuple capteur photo. Cet appareil est en effet composé d’un capteur téléfoto supplémentaire par rapport au P40 Pro. Un des deux est doté d’un zoom optique x10 et l’autre d’un zoom optique x3. Grâce à cette configuration, Huawei offre aussi un zoom numérique x100.

Côté design, le smartphone est doté d’un dos en céramique résistant aux rayures et aux coups. Du reste, il propose une fiche technique similaire à celle du P40 Pro. Avec cette édition spéciale orientée luxe, Huawei cherche clairement à rivaliser avec le Galaxy S20 Ultra, le dernier haut de gamme de Samsung.

5G, WiFi et pas de services Google

Comme on s’y attendait, les variantes sont privées des services et des applications Google. Suite aux sanctions américaines décrétées en mai 2019, Huawei est en effet privé de licence Android. Pour remplacer les services de Google, Huawei mise sur les HMS (Huawei Mobile Services), comme Huawei ID, Huawei Mobile Cloud, Huawei Video, Huawei Themes, Huawei ScreenMagazine ou encore Huawei Browser. Pour remplacer le Play Store, la firme intègre App Gallery, une boutique d’applications. Á la place de Google Assistant, Huawei intègre Celia, un assistant vocal maison. Enfin, tous les P40 de la gamme sont compatibles avec la 5G, Kirin 990 oblige, et le WiFi 6, la nouvelle norme WiFi qui s’impose peu à peu sur le marché.

Les Huawei P40 débarqueront en France dès le 21 avril 2020 sur le site web de la marque et sur le site de revendeurs. La gamme débarquera dans les magasins physiques dès le 4 mai 2020. Sans surprise, Huawei se calque grosso modo sur la grille tarifaire des P30. Voici les prix :

Huawei P40 (8 Go et 128 Go) : 799€

Huawei P40 Pro (8 Go et 256 Go): 999€

Huawei P40 Pro+ (8 Go et 512 Go): 1399€

La variante devrait sortir un peu plus tard. Quoi qu’il en soit, les précommandes ouvrent dès aujourd’hui pour les P40 et P40 Pro. Jusqu’au 20 avril, toute précommande offre donc une remise de 150 euros et une montre Huawei Watch GT 2. Du 21 au 31 avril, Huawei offre ensuite les Freebuds 3. Une fois cette date révolue, les offres de lancement prendront fin. De son côté, le P40 Pro+ ne sortira qu’en juin.

Huawei propose les P40 et P40 Pro dans les coloris Noir, Or et Gris. De son côté, le P40 Pro+ est décliné en deux versions : une édition en céramique noir et une variante en céramique blanc. Que pensez-vous de cette nouvelle génération de smartphones Huawei ? Privé des applications Google, le groupe chinois parviendra-t-il à séduire les acheteurs européens ? On attend votre avis dans les commentaires.