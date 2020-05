French Days téléphonie 2020 : le top des offres smartphones et forfaits

Les French Days permettent de faire de bonnes affaires, notamment pour les personnes voulant renouveler leur ancien smartphone (en acquĂ©rir un nouveau) ou dĂ©sirant souscrire (ou changer) de forfait mobile. Les gĂ©ants de l’e-commerce français ainsi que les opĂ©rateurs mobiles proposent des promos qui valent le coup que l’on s’y attarde dessus. Zoom sur les meilleures offres French Days portant sur la tĂ©lĂ©phonie mobile.Â

Attention : les bons plans ont souvent une échéance que ce soit à cause des stocks disponibles, ou tout simplement parce que ces derniers ont fait l’objet d’une vente flash. Nous nous efforçons d’éviter ce problème dans cet article – si vous rencontrez une offre terminée, revenez nous voir un peu plus tard et n’hésitez pas à le signaler dans les commentaires pour que nous le remplacions au plus vite !

Le top des offres French Days 2020 sur les smartphones

Notre sĂ©lection comprend les meilleures offres French Days 2020 sur les smartphones, de l’entrĂ©e de gamme Ă la haute gamme en passant par le milieu de gamme. Et puisque un smartphone ne va pas sans un forfait mobile, nous avons Ă©galement listĂ© les meilleures offres que proposent les opĂ©rateurs français en seconde partie d’article.

Xiaomi Mi A3 à 199 €

Pour les personnes Ă la recherche d’un smartphone sous la barre des 200 €, il y a le Xiaomi Mi A3 que nous avons testĂ© qui est proposĂ© Ă 199 € du cotĂ© de La Fnac et Darty. Ce dernier offre un excellent rapport qualitĂ© prix avec des caractĂ©ristiques techniques plutĂ´t bonnes pour un smartphone entrĂ©e de gamme. On le trouve gĂ©nĂ©ralement hors promo Ă 249 €.

Honor Pack 9X bleu + bracelet connectée Band 5 Sport à 229 €

Faites d’une pierre deux coups avec ce pack que propose l’enseigne Boulanger : le smartphone Honor 9X est proposĂ© avec le bracelet Band 5 Sport coloris Glacier Grey pour 229 € au lieu de 283.90 €. Une excellente affaire pour les personnes ayant un budget ne dĂ©passant pas les 250 euros pour l'(acquisition d’un smartphone.

Concernant le smartphone, il arbore un écran de 6.59 pouces de définition Full HD+ de 1080 x 2340 pixels. Sous le capot on retrouve un processeur Kirin 710F Octo-Core cadencé à 2.2 GHz ainsi que de 4 Go de RAM et 128 Go de mémoire de stockage interne.

CotĂ© photo, on retrouve un triple capteurs de 48+8+2 MP ainsi qu’une camĂ©ra avant rĂ©tractable de 16 MP avec ouverture f/2.0. Son autonomie est assurĂ©e par une batterie de 4000 mAh et le tout tourne sous Android 9.0 Pie + EMUI 9.1.0.

Google Pixel 3a à 249 €

On continu notre sĂ©lection des meilleures offre smartphones des French Days 2020 avec le Google Pixel 3a qui passe pour la première fois sous la barre des 250 €, du cotĂ© de La Fnac et de Darty. Il est Ă 249 € jusqu’au 2 juin 2020. Bien entendu, l’offre reste avant tout valable dans la limite des stocks disponibles. A ce tarif, les pièces en stock risquent de s’Ă©couler très vite. Premiers arrivĂ©s, premiers servis !

Xiaomi Mi 9T Pro à 369 €

Le Xiaomi Mi 9T Pro est un smartphone proposé à un prix défiant toute concurrence offrant une fiche technique digne des appareils les plus haut de gamme. Il est affiché à 399 € sur Cdiscount pour les French Days 2020. Sous la capot on retrouve le processeur Snapdragon 855 Octo-Core 2.84 GHz, 6 Go de RAM et 64 Go de mémoire de stockage interne. Une ODR de 30 € fait passer son prix à 369 €.

La partie photo n’est pas en reste puisque l’appareil est Ă©quipĂ© d’une camĂ©ra principale Sony 48 MP + ultra grand angle 13 MP (124.8°) + tĂ©lĂ©objectif 8 MP avec zoom optique x2 et d’une camĂ©ra selfie « pop-up » de 20 MP. CotĂ© connectivitĂ©, on retrouve le Bluetooth 5.0, NFC, GPS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, USB-C.

De la partie Ă©galement un lecteur d'empreinte digitale rapide sous l’Ă©cran, une batterie d’une capacitĂ© de 4000 mAh + technologie de charge rapide, un Ă©cran AMOLED Full Screen de 6.39 pouces, IPS, Full HD+ de 1080 x 2340 pixels, luminositĂ© 600 nit, Corning Gorilla Glass 5, le tout tournant sous MIUI 10 basĂ© sur Android 9.0.

Samsung Galaxy S10e à 449 €

Le Samsung Galaxy S10e est proposé à 449 € lors des French Days 2020 sur Darty / Fnac. Ce smartphone représente une excellente alternative aux modèles plus haut de gamme. Il arbore un écran Infinity-O, avec un seul trou dans la dalle AMOLED, le même que celui présent sur le Samsung Galaxy S10 mais avec une définition FHD+.

Sous la capot, on retrouve un processeur maison Samsung  Exynos 9820 Octo-coeur 2,8 GHz couplĂ© Ă 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne ainsi qu’une batterie d’une capacitĂ© de 3 000 mAh. Le tout tourne sous Android 9.0 Pie. Plus d’information dans notre test complet du Samsung Galaxy S10e.

Samsung Galaxy Note 10 Lite à 449 €

Si vous souhaitez acquĂ©rir le Smasung Galaxy Note 10 Lite, sachez qu’il passe pour la première fois sous la barre des 450 € chez Boulanger, Cdiscount et Rue du Commerce dans le cadre des French Days. Le smartphone de Samsung y est proposĂ© Ă 449 €. Une excellente opportunitĂ© pour les personnes cherchant un smartphone performant sans pour autant casser leur tirelire.

Google Pixel 4 à 549 € et Pixel 4XL à 599 €

Les Google Pixel 4 et Pixel 4XL font aussi l’objet d’une promotion très intĂ©ressante chez Fnac et Darty. Ils sont respectivement proposĂ©s Ă 549 € et 599 €. Une excellente opportunitĂ© pour les personnes voulant acquĂ©rir l’un des smartphones haut de gamme de la firme de Mountain View.

A titre de rappel ou d’information, on trouve le Pixel 4 Ă 769 € et le Pixel 4XL Ă 899 € lorsqu’ils sont hors promo. Une belle affaire donc qui permet d’Ă©conomiser respectivement 220 € et 300 €.

Samsung Galaxy Note 10 Plus à 799 €

Excellente offre notamment pour le smartphone haut de gamme de Samsung, le Galaxy Note 10 Plus qui voit son prix passer de 1109 € Ă 799 €. L’appareil y est disponible dans les coloris noir et argent. L’appareil embarque le processeur Exynos 9825 Octo-Core cadencĂ© Ă 2.7 GHz couplĂ© Ă 12 Go de mĂ©moire RAM et 256 Go de mĂ©moire interne, extensible Ă 1 To via carte microSD.

Très bon pour la productivitĂ© grâce Ă son stylet S-Pen, il reste Ă©galement l’un des meilleurs choix pour les adeptes de la photo avec un quadruple capteur 12 MP Dual Pixel (f/1.5-f/2.4) + Ultra Grand Angle 16 MP (f/2.2) + TĂ©lĂ©objectif 12 MP (f/2.1, zoom optique x2) + ToF, HDR10+, stabilisation optique, vidĂ©o 4K, et une camĂ©ra frontale 10 MP Dual Pixel (f/2.2). Plus d’info sur le smartphone dans notre test complet du Samsung Galaxy Note 10 Plus.

Le top des offres French Days 2020 sur les forfaits mobiles

Les opĂ©rateurs français de tĂ©lĂ©phonie mobile proposent des offres très intĂ©ressantes durant les French Days. Sosh, Bouygues Telecom, Red by SFR, se livrent une bataille acharnĂ©e en cette pĂ©riode de l’annĂ©e pour attirer toujours plus de nouveaux clients. On fait le point sur les promos et bons plans portants sur les forfaits mobiles.

Cdiscount Mobile 40 Go à 2.99 € pendant 6 mois

Pour les French Days, le MNVO Cdiscount Mobile propose le forfait 40 Go à 2.99 € par mois pendant 6 mois. Sans engagement, il passe à 13.99 € au delà des 6 mois. Seuls les nouveaux clients peuvent y souscrire. Le forfait comprend les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine et une enveloppe de données mobile de 40 Go en 4G.

Il vous accompagne aussi au sein de l’Union Européenne et dans les DOM puisque vous profitez des appels, SMS, MMS comme en France Métropolitaine et d’une enveloppe Web de 5 Go en 3G+. Les destinations incluent les 27 pays de l’UE (ains que l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) et 8 destinations en Outre-mer. Enfin, la carte SIM est facturée une seule fois lors de la commande à hauteur de 10 euros et l’offre prend fin le mardi 2 juin 2020.

Red by SFR 60 Go à 12 € par mois même après 1 an

Si vous avez besoin de plus de datas mobiles, le bon plan que propose Red by SFR pendant les French Days pourrait bien vous sĂ©duire. Le forfait Red by SFR 60 Go est Ă 12 € par mois, avec un prix qui n’augmente pas, mĂŞme après la première annĂ©e. Le forfait inclus :

60 Go d’internet par mois en très haut débit (4G, 3G) en France métropolitaine (au-delà des 60 Go, possibilité de recharger 1 Go pour 2€ dans la limite de 4 recharges maximum puis usage internet bloqué).

8 Go d’internet par mois en Union Européenne / DOM

Les appels illimités 7j/7 vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte) depuis la France métropolitaine (appels limités à 200 destinataires différents par mois, à 3h maximum par appel, coupés au-delà )

Les SMS et MMS illimités 24h/24 vers tous les opérateurs en France métropolitaine depuis la France métropolitaine (limités à 200 destinataires différents par mois)

Les appels, SMS et MMS illimités en Union Européenne / DOM et depuis ces mêmes destinations

La carte SIM est facturĂ©e au prix de 10 euros en une seule fois pendant l’étape de la commande. De plus, vous avez l’application SFR TV offerte qui vous permet d’accĂ©der Ă Â toutes les chaĂ®nes et bouquets TV depuis votre application SFR TV.

Sosh 100 Go à 16.99 € par mois même après 1 an

La nouvelle sĂ©rie limitĂ©e de Sosh permet de bĂ©nĂ©ficier d’un forfait offrant la qualitĂ© du rĂ©seau Orange aussi bien en France qu’en Europe. Le forfait Sosh 100 Go Ă 16.99 € par mois inclus les appels illimitĂ©s en France, les SMS / MMS illimitĂ©s en France, 100 Go depuis la France en 4G ainsi que 15 Go depuis l’Europe et DOM (Guadeloupe, Guyane française, Martinique, RĂ©union, Mayotte et Saint-BarthĂ©lemy, Ă®le de Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquel) en 4G. La carte SIM est facturĂ©e 10 € lors de la souscription et l’offre est non valable pour les clients mobile Orange ou Sosh en changement d’offre. Elle court jusqu’au lundi 22 juin 2020.