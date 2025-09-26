PS5 Slim : Amazon propose un très bon prix pour la console Sony avec le jeu NBA 2K26

La PS5 Slim fait l'objet d'une offre promotionnelle chez Amazon. Lors d'une vente flash à durée limitée, la console standard de Sony proposée sous forme de pack avec une manette DualSense et le jeu NBA 2K26 bénéficie d'une réduction non négligeable de la part du célèbre site e-commerce.

Jusqu'au dimanche 9 octobre 2025 et dans la limite des stocks disponibles, Amazon France effectue une baisse de prix sur l'achat d'un pack comprenant notamment la PS5 Slim. Durant la vente flash, la console Sony (incluant un lecteur Blu-Ray) accompagnée d'une manette DualSense et du jeu NBA 2K26 au format dématérialisé est à 499 euros au lieu de 549 euros grâce à une remise immédiate de 50 euros.

Une autre remise de 10 euros peut être obtenue si vous saisissez le code AMZ10 lors de l'étape de la commande. En prenant en compte cette double réduction, l'ensemble est à 489 euros. Pour information, le coupon en question est valable dans la limite des 300 000 codes mis à disposition par Amazon au cours French Days 2025.

Pour rappel, la PS5 Slim dite standard et lancée par Sony à l'automne 2023 embarque un processeur AMD Ryzen de 3e génération, un chipset graphique AMD RDNA 2 Custom et une mémoire vive de 16 Go GDDR6.

La console de salon équipée d'un lecteur de disque possède également un espace de stockage de 1 To, deux ports USB Type-A, un port USB Type-C, un port Ethernet, le Wifi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax et la technologie sans fil Bluetooth 5.1. Pour terminer, la PS5 Slim standard affiche des dimensions de 358 x 96 x 216 mm et un poids de 3,2 kilos.