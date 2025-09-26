Logitech MX Keys S : l’excellent clavier sans fil sans fil est à prix cassé pour les French Days !

Vous cherchez un clavier sans fil compact, complet et confortable ? Le Logitech MX Keys S est un excellent choix et il bénéficie d’une double promotion sur Amazon à l’occasion des French Days. Habituellement en vente à 119,99 €, vous pouvez l'obtenir à 79,99 € avec le code AMZ10. On vous explique tout !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Jusqu’au 30 septembre, ce sont les French Days sur tous les sites de e-commerce français dont Amazon.fr. Le géant américain propose de nombreuses promotions et il a également mis en place un code promo, AMZ10, valable pour les 300 000 premiers clients qui permet d’obtenir une réduction de 10 € dès 50 € d'achat.

C’est l’occasion de se faire plaisir et de s’équiper à petit prix. Si vous cherchez un clavier sans fil, nous vous conseillons le Logitech MX Keys S qui est à la fois un excellent modèle et qui bénéficie de cette double promotion. Affiché habituellement à 119 €, ce clavier est en promotion à 89,99 €. Et en ajoutant le code AMZ10, il passe logiquement à seulement 79,99 €.

Le clavier sans fil Logitech MX Keys S est à un excellent rapport qualité-prix

Le Logitech MX Keys S est un clavier sans fil qui offre une autonomie remarquable grâce à sa batterie de 1500 mAh. Vous pourrez l’utiliser jusqu’à 10 jours d’utilisation avec le rétroéclairage activé et jusqu’à 5 mois en mode éco sans rétroéclairage. Il offre un design très réussi, élégant et ultra fin.

Ses touches concaves rétroéclairées sont à la fois confortables, silencieuses et réactives pour une frappe fluide et précise. Le rétroéclairage s’active automatiquement à l’approche des mains et s’adapte à la lumière ambiante pour économiser l’énergie.

Compact et léger avec un poids de 810 g, il se transporte facilement. Il convient donc aussi bien pour du télétravail que pour des déplacements. Malgré son format réduit, ce clavier Bluetooth inclut un pavé numérique, pratique pour les tâches bureautiques ou comptables. Il est compatible avec Windows, macOS, Linux, iPadOS, ChromeOS, iOS et Android, et peut être connecté à trois appareils simultanément.

Un simple bouton permet de passer de l’un à l’autre en toute fluidité, avec une portée sans fil de 10 mètres pour une liberté de mouvement totale.