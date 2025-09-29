Dernière ligne droite des French Days chez Boulanger : les ultimes offres à saisir au plus vite

Boulanger lance sa campagne des French Days de l’automne 2025. L’enseigne propose une avalanche de promotions sur une large sélection de produits. On a rassemblé pour vous les meilleures offres high-tech du moment.

C’est parti pour la deuxième vague des French Days de 2025. C’est le moment idéal pour faire de belles économies sur vos achats. Comme à chaque édition, Boulanger répond présent avec de nombreuses offres disponibles sur l’ensemble du site.

Boulanger propose également une offre exceptionnelle durant cette période. Vous pouvez bénéficiez de 50 € de réduction supplémentaire à partir de 500 € d’achat sur le petit électroménager et de 70 € de réduction à partir de 700 € d’achat sur le gros électroménager et les TV.

Certaines catégories de produits ne sont pas éligibles à cette promo. Sont exclus : les articles de marque Apple et Dyson, les accessoires, consommables, ameublement de cuisine équipée, ainsi que les produits vendus en ligne exclusivement ou vendus la marketplace Boulanger.

Les produits reconditionnés et les contrats d'extension de garantie sont également exclus. Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs bons plans sur les produits High-Tech.

French Days Boulanger : les offres à ne pas manquer

Google Pixel 9a + JBL Go 3 à 479 €

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Boulanger propose le pack Google Pixel 9a, avec l'enceinte JBL Go 3 à 479 € au lieu de 599 € pendant les French Days, ce qui représente une économie 120 €. Les deux produits ensemble reviennent encore moins cher que le Pixel 9a seul, qui est proposé normalement à 549 €.

Lancé il y a quelques mois, le Pixel 9a est le modèle le plus abordable de la série Pixel 9. Il intègre la même puce que les Pixel 9 et 9 Pro, à savoir le Tensor G4. C’est une puce performante et optimisée pour l’IA. Quant au JBL Go 3, c’est une enceinte puissante malgré sa taille, avec des basses efficaces et une signature sonore typique de la marque.

Xiaomi 15 512 Go dès 899 € au lieu de 1099 €

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Le Xiaomi 15 avec 512 Go de stockage passe à 899 € au lieu de 1099 € pendant les French Days. Et si vous disposez d’un ancien appareil à échanger, Boulanger vous offre 100 € de bonus en plus de la valeur de rachat. Le smartphone vous reviendra ainsi à moins de 799 €.

Le Xiaomi 15 équipé d’un écran AMOLED de 6,36 pouces, avec un taux de rafraichissement à 120 Hz. Il embarque un Snapdragon 8 Elite, la puce haut de gamme de Qualcomm, épaulée ici par 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Le smartphone assure de belles prestations à tous les niveaux : performances, photo, autonomie et vitesse de charge.

Casque Sony WH 1000 XM5 à 279 € au lieu de 329 €

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Boulanger fait chuter le prix du Sony WH-1000XM5 à l’occasion des French Days. Le casque passe à 279 € au lieu de 329 € en moyenne ces dernières semaines. C’est une excellente affaire, le nouveau XM6 coûte plus de 450 €. La différence entre les deux casques n’est d’ailleurs pas très grande.

Reconnu pour sa réduction active du bruit de premier plan, le Sony WH-1000XM5 est un casque haut de gamme offrant un profil sonore équilibré et dynamique, une autonomie allant jusqu’à 40 heures d’autonomie. Il est par ailleurs léger et confortable.

TV TCL 65C79K 2025 à 629 € au lieu de 999 €

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

C’est une offre généreuse que propose ici Boulanger sur l’une des TV Mini LED de TCL : la C79K de 2025. La version de 65 pouces fait l’objet d’une grosse réduction pour les French Days.

Elle est affichée à 799 €, mais vous pouvez profiter d’une réduction de 70 € au panier qui fait chuter le prix à 729 €. Enfin, TCL propose en ce moment une ODR de 100 € sur ce modèle qui vous reviendra ainsi au final à 629 € au lieu de 999 €. C’est excellent rapport qualité-prix pour une TV Mini LED récente et polyvalente, fonctionnant sous Google TV.

HP OmniBook 3 Copilot+ à 599 € au lieu de 849 €

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Si vous recherchez un PC portable performant et pas cher, le HP OmniBook 3 de 15,6 pouces, certifié Copilot+ offre un excellent rapport qualité-prix grâce à l’offre en cours chez Boulanger. Pour les French Days, il est à 599 € au lieu de 849 €, ce qui représente une économie de 250 €.

Ce modèle intègre un processeur AMD Ryzen AI 5 340, la nouvelle puce conçue pour offrir de bonnes performances, et notamment en intelligence artificielle. Il dispose de 16 Go de RAM LPDDR5x et d’un SSD de 512 Go.