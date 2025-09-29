L’excellent aspirateur balai sans fil Shark PowerDetect Clean est à prix cassé pour les French Day, vite !

Le Shark PowerDetect Clean est un aspirateur-balai puissant et endurant. Alors qu’il est déjà affiché à prix cassé pour les French Days, vous pouvez l’avoir encore moins cher en cumulant l’offre en cours avec le code PHONANDROIDSHARK25. Il passe alors à 307,99 € seulement au lieu de 449,99 €. C’est le bon moment pour craquer.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Vous cherchez un aspirateur balai qui soit à la fois efficace et avec autonomie élevée ? Le Shark PowerDetect Clean est actuellement à prix cassé pour les French Days. Normalement en vente au prix conseillé de 449,99 €, vous pouvez vous l’offrir 100 € moins cher puisqu’il est affiché à 349,99 €.

Mais ça n’est pas tout ! Notre code exclusif PHONANDROIDSHARK25 qui vous permet d’avoir 12% de réduction supplémentaire fait chuter le prix à 307,99 € seulement. Attention, le French Days se déroule cette année du 24 au 30 septembre. Ne tardez donc pas pour en profiter !

Pour rappel, notre code PHONANDROIDSHARK25 est valable sur de nombreux produits sur le site officiel de Shark. En le renseignant dans votre panier, vous pouvez vous équiper à prix réduit.

Shark PowerDetect Clean : le puissant aspirateur balai est en promotion pour les French Days !

Les aspirateurs balais sans fil sont souvent confrontés à un dilemme : soit ils sont puissants mais limités par une autonomie réduite, soit ils tiennent longtemps mais manquent de souffle. Le Shark PowerDetect Clean fait exception. C’est un appareil qui combine efficacité, caractéristiques avancées et grande autonomie.

Ce modèle embarque différentes technologies telles que DuoClean pour un nettoyage optimal à l’aide de deux rouleux-brosses ou PowerDetect qui permet à l’aspirateur de détecter le niveau de saleté et d’adapter automatiquement la puissance d’aspiration. Avec FloorDetect, cet aspirateur sait identifier le type de sols (tapis, moquettes ou de sols durs) et avec EdgeDetect, il est capable de détecter les bords.

Le Shark PowerDetect Clean dispose par ailleurs d’un manche pliable qui vous donne la possibilité de nettoyer sous les meubles bas sans effort. Grâce à un nettoyage multidirectionnel, il aspire aussi bien en marche avant qu’en marche arrière.

Enfin, la batterie vous offre une belle autonomie pouvant atteindre les 70 minutes d’utilisation. Vous pouvez ainsi nettoyer de grandes superficies sans avoir à recharger constamment votre aspirateur.