Les Nothing Ear (a) passent à  73 € : c’est une belle chute de prix pour ces écouteurs avec réduction de bruit active !

C’est le premier jour des French Days mais les sites de e-commerce ont d’ores et déjà dévoilé de nombreuses offres irrésistibles. Vous cherchez de nouveaux écouteurs avec une bonne réduction de bruit active mais votre budget est serré ? Vous pouvez actuellement vous offrir les Nothing Ear (a) à 73 € seulement sur Amazon grâce au code AMZ10.

Dans l’univers des écouteurs sans fil, difficile de trouver un modèle combinant audio de qualité, réduction de bruit active et tarif abordable. Pourtant, les Nothing Ear (a) réussissent cet exploit. Et bonne nouvelle, à l’occasion des French Days qui se déroulent du 24 au 30 septembre, ils profitent d’une belle remise de prix.

Amazon les affiche actuellement à 83,67 € au lieu de 99 €. Mais ça n’est pas tout. Cette année, le géant du e-commerce a mis en Pace un code exclusif qui vous donne la possibilité de vous équiper à prix réduit. En renseignant le code AMZ10 au moment du paiement, vous avez 10 € de réduction supplémentaire, ce qui fait chuter le prix des écouteurs à 73,67 € seulement. Profitez-en !

Que valent les Nothing Ear (a) ?

La marque Nothing est déjà réputée pour ses smartphones au rapport qualité-prix imbattable et au look original. Ses écouteurs sans fil ne font pas exception.

Les Nothing Ear (a) ne se contentent pas d’un tarif attractif. Ils se distinguent aussi par une expérience audio soignée, avec des basses profondes et un rendu sonore équilibré. Leur design transparent, signature de la marque Nothing, les rend immédiatement reconnaissables. Une esthétique originale qui tranche avec les standards du marché.

Malgré leur prix mini, ces écouteurs offrant des caractéristiques avancées comme une réduction de bruit active particulièrement efficace. Les Nothing Ear (a) analysent les bruits parasites et adaptent automatiquement le niveau nécessaire pour les compenser.

Avec leur design de type semi-intra-auriculaire, les Ear (a) assurent un port confortable sans nécessiter une insertion profonde dans l’oreille. Résultat : un bon maintien sans aucune gêne, même pour un usage prolongé. C’est idéal pour une utilisation quotidienne.

Côté autonomie, vous pouvez utiliser ces écouteurs durant 5h30 avec la réduction de bruit active ou 9h30 sans. Grâce au boitier, l’autonomie peut grimper à 42 heures !