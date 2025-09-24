La Fnac et Darty baissent drastiquement le prix du Mix Flip, le smartphone pliable à clapet de Xiaomi. Il ‘affiche en effet à moitié prix à l'occasion des French Days de l'automne 2025.

La Fnac et Darty proposent une grosse réduction sur le Xiaomi Mix Flip, le premier smartphone pliable à clapet de la marque lancé en France. Grâce aux French Days de l'automne 2025, son prix est réduit de moitié sur les deux boutiques en ligne.

Le Mix Flip se positionne comme un concurrent direct des Galaxy Z Flip de Samsung. Si le format vous intéresse, voici une occasion exceptionnelle de vous l'offrir pour moins de 700 €, grâce à une remise de près de 50%.

Xiaomi Mix Flip : 699 € au lieu de 1302 €

Le Mix Flip est normalement proposé à 1302 €, mais grâce aux French Days, vous pouvez l'avoir à 699 € sur la Fnac et Darty. Vous réalisez ainsi une économie de 603 €, soit une réduction de 46% très exactement. C'est une offre très généreuse à saisir avant qu'elle ne disparaisse.

Pour ce qui est des caractéristiques du smartphone, ce dernier dispose de deux écrans comme ses concurrents sur ce segment. Il y a l'écran AMOLED principal de 6,86 pouces, offrant un taux de rafraichissement qui varie entre 1 et 120 Hz grâce à la technologie LTPO. L'écran externe, également AMOLED (120 Hz), est au format de 4,01 pouces. Il permet de consulter facilement vos notifications, de répondre aux messages, mais aussi d'utiliser certaines applications.

Le Mix Flip est par ailleurs équipé de la puce Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, un processeur haut de gamme qui offre d'excellentes performances pour tous les usages. Il est ici épaulé par 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Enfin, la batterie de 4780 mAh intégrée au smartphone offre au moins une journée d'autonomie pleine et est compatible avec une charge rapide de 67W.