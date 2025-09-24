French Days TCL 65C79K 2025 : belle chute de prix sur cette excellente TV 4K Mini LED grâce à 3 offres cumulables !

Pour les French Days, Boulanger nous gâte avec une télévision 4K Mini LED qui voit son prix chuter de 370 euros grâce à trois promotions cumulables. C’est l’occasion de changer d’écran sans se ruiner. On vous explique comment faire.

Le téléviseur TCL 65C79K 2025 est l'un des modèles les plus appréciés de la marque. C’est une TV 65 pouces qui bénéficie de nombreux avantages technologiques. Il s’agit en effet d’une dalle 4K Mini Led HDR 144Hz. Il vous faudrait normalement dépenser une somme à 4 chiffres pour pouvoir vous l’offrir mais, pendant les French Days, la TV TCL 65C79K 2025 devient nettement plus abordable.

Habituellement vendue à 999,99 €, elle est actuellement affichée en promotion sur le site de Boulanger à 799 euros. Jusqu’au 30 septembre, Boulanger propose une remise de 70 euros dès 700 euros d’achat dans les rayons image, son et gros électroménager. Ce modèle passe donc à 729 euros. Mais ce n’est pas fini car ce téléviseur est aussi éligible à une offre de remboursement différée de la marque TCL. En achetant cet écran, vous pouvez être remboursé de 100 euros supplémentaires. Vous pouvez donc vous offrir le téléviseur TCL 65C79K 2025 pour seulement 629 euros avec la livraison offerte.

Cette TV TCL 4K Mini LED est à prix cassé pendant les French Days, profitez-en !

La TCL C79K 65 pouces est une TV LCD VA avec un rétro-éclairage Mini LED et un local dimming efficace. En Français, cela signifie que vous obtiendrez une image avec un excellent contraste. La définition Ultra HD 4K et le taux de rafraîchissement 144 Hz assurent eux un rendu net et fluide pour tous vos contenus, y compris pour les jeux vidéo. Ce modèle est compatible HDR10+ et Dolby Vision. Vous pourrez donc profiter de contenus avec une luminosité et une gestion des couleurs bluffantes.

Les Gamers apprécieront la présence de deux ports HDMI 2.1 et des technologies VRR et ALLM qui permettent de profiter au mieux des capacités des consoles PS5 et Xbox Series X. Les amateurs de TV connectés apprécieront le fait qu’il s’agisse d’un modèle qui tourne sous Google TV. L’ergonomie est donc excellente et vous avez accès à un très large catalogue d’applications.

Enfin, la partie audio n’a pas été bâclée, bien au contraire. TCL bénéficie d’un partenariat avec la marque audio haut de gamme Band & Olufsen. Le système son a donc été supervisé par les ingénieurs de la marque pour un rendu optimal.

