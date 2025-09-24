Les excellents écouteurs Bose QuietComfort Ultra passent à 134,99 € seulement, c’est un prix sacrifié pour les French Days !

Le top départ des French Days est lancé ! Du 24 au 30 septembre, vous pouvez faire le plein de bons plans avec les offres à prix cassé. Vous cherchez d’excellents écouteurs avec une réduction active du bruit irréprochable ? Les Bose QuietComfort Ultra Earbuds passent à 134,99 € seulement avec le code COCORICO15 sur Cdiscount. C’est un excellent prix pour ces écouteurs qui étaient à 349,95 € à leur sortie !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Cette année encore, les French Days d’automne ne font pas les choses à moitié. Pour aller plus loin, Cdiscount propose 2 codes promo exceptionnels pour vous permettre de vous équiper à petit prix. Les codes COCORICO15 et COCORICO25 vous permet d’obtenir respectivement 15€ de réduction dès 129€ d’achat et 25€ de réduction dès 249€ !

Si vous cherchez de bons écouteurs sans fil dotés d’une réduction de bruit active efficace, c’est le bon moment pour craquer. Les Bose QuietComfort Ultra Earbuds sont déjà à prix sacrifié sur Cdiscount puisqu’ils sont affiché à 149,99 €. Mais ça n’est pas tout ! Avec le code COCORICO15, vous pouvez vous les offrir à 134,99 €. Une aubaine !

Les écouteurs sans fil Bose QuietComfort Ultra sont à prix cassé pour les French Days

Bose a réussi à devenir une référence dans l’univers des casques et des écouteurs sans fil en proposant des modèles haut de gamme aux caractéristiques avancées. Les QuietComfort Ultra Earbuds ne font pas exception. Ces écouteurs sans fil combinent le confort d’utilisation à l’immersion totale grâce à une réduction active du bruit qui figure parmi les meilleures du marché.

Ce modèle est capable d’adapter le rendu audio à la forme spécifique de chaque oreille, offrant ainsi une restitution sonore sur mesure, à la fois équilibrée et fidèle. Le réglage de la réduction de bruit s’effectue via l’application mobile Bose Music, qui permet de choisir entre dix niveaux, allant d’un mode Transparent laissant filtrer les sons ambiants, jusqu’à une suppression totale des bruits environnants.

Côté autonomie, vous profitez de 6 heures d’écoute avec la réduction de bruit activée à son niveau maximal. En seulement 20 minutes de recharge, vous pouvez récupérer environ 2 heures d’écoute supplémentaires. Et avec l’étui de transport, vous avez la possibilité d’effectuer trois recharges complètes, portant l’autonomie totale à 24 heures.

Les QuietComfort Ultra Earbuds réunissent ce qui fait la force de Bose : une acoustique maîtrisée, une ergonomie soignée et une expérience d’écoute pensée pour un usage quotidien intensif. Pour plus d’informations et un avis détaillé, consultez notre test complet des écouteurs sans fil Bose QuietComfort Ultra ici.