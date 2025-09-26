La Samsung Galaxy Watch 7 est à prix cassé grâce à ce bon plan, profitez-en vite !

Vous voulez vous procurer la Galaxy Watch 7 en promotion ? Si c'est le cas, profitez vite du bon plan Rakuten qui vous permettra d'avoir la montre connectée de Samsung à un prix très abordable. Tous les détails du deal sont à consulter dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Jusqu'à ce dimanche 28 septembre inclus, dans le cadre des French Days 2025, la Galaxy Watch 7 fait l'objet d'une double réduction chez Rakuten. Depuis le vendeur officiel Boulanger, la montre connectée du géant coréen Samsung passe de 249,99 euros à 189,99 euros.

La remise globale de 60 euros se fait par l'intermédiaire d'une remise immédiate de 16% de la part de Rakuten et d'une deuxième remise de 20 euros si vous saisissez le code BOULANGER20 dans la case prévue à cet effet. Pour information, l'offre promotionnelle concerne le coloris crème et la version 40 mm de la montre.

La montre Galaxy Watch 7 de Samsung est bradée chez Rakuten, via Boulanger

Lancée par Samsung il y a un plus d'un an, la Galaxy Watch 7 embarque un écran Super AMOLED de 1,3 pouce avec une définition de 432 x 432 pixels et une densité de 330 ppp. La montre dispose d'un processeur Exynos W1000, d'une mémoire vive de 2 Go de RAM, d'une batterie de 300 mAh, d'un espace de stockage de 32 Go et du système Android Wear avec une surcouche One UI Watch.

L'objet connecté, compatible avec les smartphones Android, bénéficie également d'une étanchéité jusqu'à 50 mètres grâce à l'indice IP6X, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, du Wi-Fi, du NFC et du GPS.

Parmi les fonctionnalités de la montre, on peut trouver le nombre de pas, les calories brûlées, le Vo2 max, la mesure de la fréquence cardiaque en continu, le SpO2 et la détection de l'apnée du sommeil. Le suivi du stress, la détection de plus de 90 suivis d'exercices, les SMS, les notifications des réseaux sociaux, les appels, les e-mails et l'historique des messages sont aussi la partie.