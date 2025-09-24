La manette Xbox sans fil passe à canon pour les French Days, profitez-en !

Le top départ des French Days est lancé. Du 24 au 30 septembre, vous pouvez profiter des promotions pour vous équiper à petit prix. Normalement en vente à 69,99 €, cette manette Xbox sans fil est actuellement à 51,99 € sur Amazon. Et avec le code AMZ10, vous pouvez l’obtenir à 41,99 € seulement !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Les French Days d’automne se passent cette année du 24 au 30 septembre inclus. Durant ces quelques jours, de nombreux sites de e-commerce cassent les prix des produits high-tech. Les équipements gaming n’y échappent pas. Habituellement en vente à 69,99 €, la manette sans fil pour Xbox est affichée à -26% sur Amazon, soit 51,99 € dans sa version de Shock Blue.

Durant le French Days, son prix chute encore pour arriver à 41,99 € seulement. Pour cela, il faudra renseigner le code AMZ10 au moment du paiement. Mais attention, ce code est réservé aux 300 000 premiers clients seulement. Il ne faut donc pas tarder !

Quelles sont les caractéristiques de cette manette sans fil pour Xbox ?

Cette manette sans fil a la particularité d’être compatible avec de nombreux appareils. Vous pouvez ainsi l’utiliser pour la Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, ainsi que les PC dotés de Windows 10 & 11 et les téléphones et tablettes Android et iOS. Il se connecte en Bluetooth et dispose d’une prise casque de 3,5 mm.

Côté design, ce modèle est équipé d’une surface antidérapante sur les gâchettes et à l’arrière de la manette. Vous profitez ainsi d’un confort d’utilisation optimal.

La nouvelle croix multidirectionnelle bénéficie également d’un emplacement optimal pour une prise en main précise. La manette dispose aussi d’un bouton de partage dédié afin que vous puissiez partager simplement vos captures d’écran avec vos amis. Enfin, grâce à l'application Xbox Accessories, vous avez la possibilité de personnaliser entièrement les boutons.