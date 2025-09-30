JBL Live 770NC : à -60%, cet excellent casque avec réduction de bruit passe à prix cassé pour la fin des French Days !

Les French Days se terminent aujourd’hui. À minuit, il sera trop tard pour profiter des promotions en cours. Et pour ce dernier jour, nous avons trouvé une super offre sur le casque JBL Live 770NC. En cumulant la baisse de prix en cours et le code promo AMZ10, vous économisez 110 €. C'est tout simplement un prix sacrifié !

Cliquez ici pour profiter de cette offre

Cette année, l'édition automnale des French Days se tient du 24 au 30 septembre. Durant cette courte période, les sites de e-commerce français affichent de promotions exceptionnelles sur de nombreux produits. Si vous n’aviez pas encore l’information, pas de panique. Il est encore temps d’en profiter, mais seulement pour quelques heures. En effet, les French Days se terminent ce soir à 23h59.

Pour cette ultime journée, nous avons déniché une baisse de prix très conséquente sur le casque audio circum-auriculaire sans fil JBL Live 770NC. Normalement vendu au prix de vente conseillé de 179,99 euros, il est actuellement affiché sur Amazon pour 79,99 euros. C’est déjà une excellente affaire. Mais en ajoutant le code promo AMZ10 dans votre panier, le prix chute de 10 euros supplémentaire et passe à seulement 69,99 euros, soit une promotion de plus de 61% ! Clairement, ce n’est pas tous les jours que vous pourrez vous offrir un casque de cette qualité avec réduction de bruit active pour moins de 70 euros.

JBL Live 770NC : un casque d’excellente qualité avec Réduction de Bruit Adaptative à moins de 70 euros

Le Live 770NC de JBL est un casque à prix réduit qui possède pourtant de nombreux atouts. Il s'agit d'un casque à réduction de bruit qui offre l’un des meilleurs rapports qualité-prix.

Le design minimaliste et solide en fait un casque réussi et passe-partout. En plus, avec son système d’arceau pliable, il prend beaucoup moins de place quand vous le rangez. C’est donc un modèle idéal quand vous êtes souvent en déplacement. Tous les contrôles se trouvent sur la coque de droite avec des boutons physiques et une zone tactile qui se complètent à merveille. Avec la connexion en Bluetooth 5.3, le Live 770NC supporte le multipoint pour changer rapidement d’appareils et l’appairage rapide Google pour se connecter très simplement aux nouveaux appareils.

Le son s’avère puissant avec des basses bien présentes. Et la qualité sonore ne sera pas gâchée par un environnement bruyant puisque ce casque est équipé d’une technologie de réduction de bruit active efficace. Pour terminer, l’autonomie s’avère impressionnante avec un total de 50 heures avec la réduction de bruit active et 65 heures sans RBA.