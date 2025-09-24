Le prix du Sony WH-CH720N s’écroule : le très bon casque à réduction de bruit profite d’une forte promo pour les French Days

Déjà plus abordable que le casque WH-1000XM5, le Sony WH-CH720N tombe à son prix le plus bas grâce à une réduction de 60%. Il passe ainsi quasiment sous la barre des 60 € à l’occasion des French Days, une offre alléchante pour un solide casque à réduction de bruit.

Chez Sony, les modèles WH-1000XM5 et XM6 sont des incontournables sur le marché des casques à réduction de bruit active. Mais la marque propose aussi des alternatives plus abordables sans sacrifier la qualité. Parmi celles-ci, le Sony WH-CH720N en est sans doute l’une des plus populaires.

Ce casque reprend plusieurs atouts des modèles haut de gamme de Sony, tout en été proposé à un tarif beaucoup plus abordable. Et grâce aux French Days qui sont en cours sur Amazon, le casque s’affiche à un prix encore plus compétitif.

Sony WH-CH720N passe à 61,99 € au lieu de 149,99 €

Le Sony WH-CH720N fait ainsi l’objet d’une réduction de 60% sur Amazon. Affiché à la base à 71,99 €, contre au lieu de 149,99 €, vous pouvez profiter d’une réduction supplémentaire de 10 € grâce au code promo AMZ10.

Notez que ce code n’est utilisable qu’une seule fois par client. Si vous en avez déjà bénéficié sur votre compte, seul un autre compte vous permettra de profiter de l’offre. Le casque vous reviendra ainsi à 61,99 €. Et si vois préférez le coloris noir ou blanc, il est légèrement plus cher. Il vous reviendra, avec le code promo, à 69,99 €. Cela reste encore un très bon prix.

Réduction de bruit efficace et un son de qualité

À défaut de profiter des finitions haut de gamme du XM5, le WH-CH720N mise sur une conception légère et confortable, avec un poids de 192 grammes. Il dispose de coussinets en mousse à mémoire de forme qui sont idéals pour une écoute prolongée sans gêne.

Le casque offre également une réduction de bruit active efficace pour plus d’immersion. Et pour ce qui est de la qualité de son, elle reste très bonne et typique de la signature sonore de Sony. On retrouve également ici les codecs SBC et AAC classiques, ainsi que la technologie DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) de Sony qui améliore le rendu des fichiers audio compressés.

Enfin, le Sony WH-CH720N offre une excellente autonomie : jusqu’à 35 heures avec la réduction de bruit et 50 heures sans ANC. Et quand vous vous retrouvez à court de batteries, il suffit de 3 minutes pour retrouver une heure d’écoute en attendant la prochaine session de charge.