Dreame H12 Pro Ultra : vite, l’excellent aspirateur laveur sans fil passe à prix sacrifié pour les French Days !

Vous cherchez un aspirateur qui soit aussi capable de laver les sols en un seul passage ? Profitez des French Days pour vous équiper à prix réduit. Normalement en vente à 349 €, le Dreame H12 Pro Ultra est affiché en promotion sur Amazon et avec le code AMZ10, vous pouvez l’avoir à seulement 239 € !

L’édition automnale des French Days se déroule cette année du 24 au 30 septembre. Durant cette courte période, de nombreux sites de e-commerce affichent de belles promotions sur les produits high-tech mais aussi sur les équipements pour la maison. Les aspirateurs n’y échappent pas !

Le Dreame H12 Pro Ultra vous aide à garder votre maison dans un état impeccable sans avoir à y consacrer trop de temps. En effet, cet aspirateur laveur aspire les poussière et nettoie les saletés incrustées au sol en un seul passage.

Durant le Black Friday, vous pouvez vous l’offrir à petit prix. Habituellement en vente à 349 €, cet aspirateur eau et poussière est affiché en promotion sur Amazon à. Il est ainsi à 249 €. Mais avec le code AMZ10 à renseigner au moment du paiement, vous avez 10 € de réduction supplémentaire dès 50 € d’achat. Le prix de l'aspirateur chute donc à 239 € seulement.

Mais attention, ce code est valable pour les 300 000 premiers clients seulement et ne peut être utilisé qu’une fois. Profitez-en vite !

Dreame H12 Pro Ultra : l’aspirateur qui nettoie aussi vos sols est à prix cassé pour les French Days

Le Dreame H12 Pro Ultra est un aspirateur haut de gamme, qui combine à la fois puissance, précision et excellente autonomie. Ce modèle est pensé pour offrir un entretien complet des sols sans effort. Il est particulièrement efficace, même pour éliminer les tâches les plus tenaces.

Il embarque 3 modes différents pour s’adapter au mieux à vos besoins. On retrouve ainsi le mode Auto pour un entretien quotidien, le mode Ultra pour un nettoyage en profondeur et le mode Aspiration conçu pour capturer également les liquides. La brosse profilée du H12 Pro Ultra permet par ailleurs d’atteindre les bords des murs et les angles difficiles d’accès. Grâce à sa puissance d’aspiration de 16 000 Pa associée à une rotation de la brosse à 520 tours/minute, vous profitez d’une propreté optimale.

Le H12 Pro Ultra embarque aussi des capteurs qui analysent en temps réel la propreté du sol et ajuste automatiquement la puissance d’aspiration. L’entretien de l’appareil lui-même est facilité car une fois reposé sur sa station, le H12 Pro Ultra déclenche un nettoyage automatique de la brosse à 60°C, suivi d’un séchage à air chaud de 30 minutes. Résultat : une brosse propre et sèche, prête pour la prochaine utilisation.

Enfin, cet aspirateur sans fil dispose de 2 réservoirs d’eau séparés, un de 900 ml pour l’eau propre et un second de 700 ml pour l’eau usée.