Galaxy S25+ : le prix du smartphone Samsung est en forte baisse chez Boulanger

Profitez de la période des French Days 2025 pour vous offrir le Galaxy S25+ à prix très réduit chez Boulanger ! En ce moment, le smartphone Samsung passe sous la barre des 750 euros grâce à la saisie d'un code promotionnel.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Pour ce deal consacré aux French Days Boulanger, le site e-commerce français effectue une belle offre promotionnelle sur le Galaxy S25+. Lors de l'événement commercial, le smartphone Samsung proposé en deux coloris au choix est à 749,99 euros au lieu de 1169 euros, soit presque 420 euros moins cher par rapport à son prix conseillé. Afin d'obtenir le tarif réduit, il est recommandé de saisir le coupon 200S25 au cours de l'étape de la commande.

Lancé en même temps que les autres Galaxy S25 Series, le Samsung Galaxy S25+ dispose d'un écran Infinity-O Dynamic AMOLED 2x de 6,7 pouces avec une définition en Quad HD+ de 3120 x 1440 pixels, une densité à 516 ppp et un taux de rafraichissement à 120 Hz.

Le smartphone Samsung lié au bon plan Boulanger possède aussi un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite, une mémoire vive de 12 Go de RAM et un espace de stockage de 256 Go. Le tout est alimenté par une une batterie de 4900 mAh avec charge rapide à 45W et tourne sous le système d'exploitation Android 15 associé à une interface One UI.

Quant à la partie APN du smartphone, elle inclut un triple capteur de 50 MP + 12 MP + 10 MP, et un capteur frontal de 12 MP consacré à la prise de selfies. Enfin, la connectivité du Samsung Galaxy S25+ est constituée de la 5G LTE, du NFC, de la technologie sans fil Bluetooth 5.4, du GPS, du Wi-Fi 7, d'un lecteur d'empreinte ultrasonique sous l'écran, de la reconnaissance faciale et de l'USB Type C.