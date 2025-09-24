Xiaomi Scooter 5 : Darty baisse le prix du modèle Max de la trottinette électrique pour les French Days

Plus de six mois après son arrivée en France, la trottinette électrique Xiaomi Scooter 5 Max est en promotion chez Darty, à l'occasion de l'édition automnale des French Days 2025.

Darty profite de la période des French Days 2025 de l'automne pour baisser le prix d'une trottinette électrique de la marque Xiaomi. Jusqu'à ce vendredi 26 septembre inclus, le modèle Max du Xiaomi Scooter 5 est à 549,99 euros au lieu de 609,99 euros.

La réduction de 60 euros est possible si vous saisissez le coupon FDAYS60 avant la validation définitive de la commande. Pour information, l'article vendu et expédié par Darty est éligible à la livraison gratuite à domicile ou en magasin, et bénéficie d'une garantie de deux ans.

Lancée par Xiaomi au début du mois de mars 2025, la version Max du Scooter 5 est une trottinette électrique qui dispose d'un moteur ayant une puissance maximale de 1000 W. L'engin pliable embarque aussi un écran LED qui affiche la vitesse, les kilométrages, les modes et l'autonomie.

En parlant d'autonomie, la Xiaomi Scooter 5 Max affiche une distance maximale de 60 km après un temps de charge estimé à 9 heures, grâce à sa batterie de 10,2 AH. On peut également trouver une inclinaison maximale de presque 22%, une certification IPX5 et une vitesse maximale de 25 km/h suivant le mode d'utilisation.

Au niveau des équipements, deux pneus de 25 cm, des clignotants intégrés, deux suspensions avant et arrière, un système antipatinage, deux feux avant et arrière automatiques, un éclairage ambiant, ainsi qu'un frein à tambour et E-ABS sont de la partie.