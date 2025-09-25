Amazon brade les manettes Nintendo Switch Pro et Switch 2 Pro pour les French Days

Avis aux propriétaires d'une Nintendo Switch ou d'une Nintendo Switch 2 ! À l'occasion des French Days, le géant Amazon vous permet, en fonction de votre console, d'avoir la manette Switch Pro ou Switch 2 Pro à prix bradé.

L'édition automnale des French Days 2025 se poursuit avec ces deux bons plans venant du célèbre e-commerce Amazon. Au cours de l'événement commercial, les clients du site marchand et possesseurs d'une Nintendo Switch ou Nintendo Switch 2 peuvent bénéficier d'une offre promotionnelle sur une manette sans fil.

Proposée en temps normal à 54,99 euros, la manette Nintendo Switch Pro passe à 44,99 euros. Quant à la manette Switch 2 Pro, elle est à 64,99 euros au lieu de 79,99 euros. Les prix réduits sont obtenus à condition de saisir le coupon AMZ10 dans la case prévue à cet effet et avant la validation définitive de la commande.

Quelles sont les différences entre les manettes Nintendo Switch Pro et Switch 2 Pro ?

Idéale pour profiter de la Nintendo Switch, en plus des Joy-Con, la Nintendo Switch Pro est une manette sans fil qui permet de jouer confortablement lorsque la console est en mode téléviseur ou en mode sur table. Elle inclut deux sticks, divers boutons, le Bluetooth, le NFC, les vibrations HD et une batterie lui permettant d'être autonome pendant 40 heures.

De son côté, la manette Switch 2 Pro qui possède (presque) les mêmes caractéristiques que sa petite soeur a l'avantage de permettre aux utilisateurs de personnaliser les deux boutons situés à l’arrière, sur les poignées GL et GR. Sur la face avant, on retrouve un bouton C qui donne la possibilité d’actionner le menu de GameChat. Il s'agit d'une fonctionnalité qui autorise les conversations audio et vidéo sans casque, par l'intermédiaire du microphone intégré de la console.