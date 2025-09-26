Vite, l’airfryer Ninja Foodi Flex 10,4L est à son prix le plus bas pour les French Days !

La marque numéro des airfryers en France participe aux French Days avec de nombreuses offres très intéressantes. Vous pourrez par exemple trouver l’airfryer Ninja Foodi Flex 10,4L pour seulement 175,99 € au lieu de 269,99 € en utilisant le code PHONANDROIDNINJA25. Profitez-en !

Cliquez ici pour profiter des French Days Ninja

Les French Days continuent jusqu'au 30 septembre et cette fois-ci, c'est au tour de Ninja de proposer des promotions sur de nombreux appareils pour préparer de délicieux plats et désserts, comme des airfryers, des machines à glaces ou des accessoires de cuisine.

Et bonne nouvelle, vous pouvez encore faire baisser les prix de ces produits avec le code promo PHONANDROIDNINJA25. Valable sur l’ensemble du site de Ninja Kitchen, ce code est cumulable avec les promotions en cours et il vous permet d’avoir une réduction de 12% supplémentaire. Si vous cherchez une grande friteuse sans huile à prix cassé, c'est le bon moment pour craquer !

Dans toutes ces offres, vous trouverez en effet l’airfryer Ninja Foodi Flex d’une grande capacité de 10,4 L, parfaite pour une grande famille. Normalement vendu à 269,99 €, elle est actuellement affichée à 199,99 €. Et avec le code PHONANDROIDNINJA25, vous avez une remise supplémentaire de 24 €, ramenant le prix final à 175,99 € seulement.

Airfryer Ninja Foodi Flex 10,4 L : grande capacité et prix réduit

Préparer des repas équilibrés pour toute la famille devient un jeu d’enfant avec l’airfryer Ninja Foodi Flex, qui vous fait gagner du temps sans compromettre la qualité de vos plats. Sa capacité de 10,4 litres permet de cuisiner pour une famille ou un groupe jusqu’à 8 personnes. C’est donc un modèle idéal pour les grandes familles ou les personnes adeptent du batch cooking (préparer tous ses plats à l’avance).

Son large espace de cuisson peut être divisé en deux compartiments grâce à un séparateur amovible. Avec la technologie Dual Zone, vous pouvez cuire deux recettes simultanément, même à des températures différentes. Et avec la fonction SYNC, vous pouvez synchroniser les temps de cuisson pour que tout soit prêt en même temps, évitant de devoir réchauffer un plat une fois que l’autre est prêt.

La température est réglable manuellement de 40 à 240 °C, avec un temps de cuisson lui aussi personnalisable. L’appareil propose 7 programmes intégrés : Air Fry (frire sans huile), Max Crisp, Roast (rôtir), Bake (cuisson au four), Reheat (réchauffer), Dehydrate (déshydrater) et Prove (faire lever). L’airfryer Ninja Foodi Flex 10,4 L est donc un équipement complet pour préparer aussi bien des plats salés que des pâtisseries.