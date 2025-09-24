Pour les French Days, Amazon casse le prix avec ce code exclusif, profitez-en !

Le top départ des French Days est lancé et, comme chaque année, de nombreuses enseignes affichent de belles promotions sur les produits high-tech. Vous souhaitez vous acheter un nouveau smartphone, une tablette, des écouteurs ou encore des équipements informatiques ? C’est le bon moment pour craquer ! Et cette année, Amazon va encore plus loin en proposant un code qui vous offre 10€ de réduction dès 50€ d’achat ! On vous explique tout !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Les amateurs de bons plans attendent l’automne avec impatience. Peu avant le Black Friday, les French Days sont l’occasion de faire le plein de bonnes affaires. Cette année, Amazon a décidé de casser les prix de nombreux produits et aucun rayon n’y échappe. Et pour aller plus loin, le géant du e-commerce propose un code promo exclusif AMZ10 qui vous offre 10€ de réduction dès 50€ d’achat.

Ce code est valable du 24 septembre à partir de 9h jusqu'au 30 septembre 2025 pour les 300 000 premiers clients seulement. Vous pouvez l’utiliser sur l’ensemble du site sur les produits vendus par Amazon. La remise s’applique automatiquement après avoir renseigné le code AMZ10 au moment du paiement.

French Days Amazon : profitez du code AMZ10 pour vous équiper à petit prix

Cette année, les French Days d’automne débutent ce 24 septembre et se tiennent jusqu’au 30 septembre inclus. Durant cette courte période, vous pouvez faire le plein de bons plans. Amazon participe à l’édition 2025 en allant encore plus loin. En plus des promotions en cours, vous pouvez avoir 10 € offerts dès 50 € d’achat pour les 300 000 premiers clients.

Cette offre est valable sur tous les produits expédiés et vendus par Amazon, à l'exception des livres, produits digitaux (ebooks, apps, jeux et logiciels en téléchargement, Abonnement Kindle…), produits phytopharmaceutiques, préparations pour nourrisson, cigarettes électroniques, produits de la marque Apple, chèques cadeaux et l’ensemble des produits listés ci-après : B0FGKM6HP8, B0F6YQYCT3, B0FJXWB78M, B0FGDSNNBJ, B0FGKT4D1V, B0FNN6GHDP, B0FQXFFYZT, B0FCS4YDZM, B0FQX4TH3B, B0FC2PMWJN, B0FDBMXCYV, B0FMFPS9SR. Vous pouvoir voir les conditions d’utilisation ici : en savoir plus sur l’offre des French Days Amazon.