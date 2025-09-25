ASUS VivoBook 15 OLED : ce PC portable performant chute à moins de 500 € pour les French Days, vite !

Les French Days continuent sur le site de Cdiscount avec une très belle promotion sur un PC portable qui offre d’excellentes caractéristiques dont un écran OLED de 15 pouces. Le prix de l’ASUS VivoBook 15 OLED S1505 bénéficie de deux baisses de prix cumulables avec un code promo. On vous explique tout.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

De nos jours, tout le monde a besoin d’avoir un PC portable de qualité, que ce soit pour les études, le travail ou les loisirs. Mais pour acheter un modèle de qualité, cela représente un budget conséquent et tout le monde ne peut pas se le permettre.

Alors plutôt que de prendre un PC portable bas de gamme ou un modèle d’occasion, nous vous proposons l’ASUS VivoBook 15 OLED S1505 qui passe sous la barre des 500 euros pendant les French Days. Pour rappel, les French Days durent seulement jusqu’au 30 septembre et ils vous permettent de profiter de nombreuses réductions chez les principaux sites de e-commerce français.

Cette année, Cdiscount est toujours aussi actif avec de nombreuses offres et des codes promos cumulables. Habituellement en vente à 699,99 €, l’ASUS VivoBook 15 OLED S1505 est affiché à 519,99 € seulement. Et en ajoutant le code promo COCORICO25, le prix baisse de 25 € supplémentaires. Ce PC portable passe donc à 494,99 €. C'est une excellente affaire !

ASUS VivoBook 15 OLED : un ultrabook performant à moins de 500 euros

L’Asus Vivobook 15 OLED S1505 est un PC portable que l’on peut classer dans la catégorie des ultrabooks puisqu’il est épais de seulement 1,99 cm et pèse 1,7 kg. C’est donc un modèle facile à transporter, parfait pour un étudiant, un lycéen ou un professionnel souvent en déplacement.

Son écran est une dalle OLED de 15,6 pouces avec une définition Full HD (1920 x 1080 pixels). Vous aurez une image nette et précise avec un contraste infini et des couleurs fidèles.

Sous son capot, on trouve le processeur 6 cœurs AMD Ryzen 5 7430U cadencé à 2,3 GHz (jusqu’à 4.3 GHz en mode turbo). Il est accompagné de 16 Go de RAM DDR4 et d’un disque dur SSD M.2 PCIe 3.0 de 1 To. Ce sont des caractéristiques qui en font un modèle performant, rapide et équilibré.

En ce qui concerne la connectique, on trouve 1 prise HDMI 1.4, 1 USB 2.0 Type-A, 2 USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 USB 3.2 Gen 1 Type-C et 1 prise jack 3.5mm. Seule concession pour ce prix, l’Asus Vivobook 15 OLED S1505 est fourni sans système d’exploitation.